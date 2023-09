Tribunal correctionnel de Tournai: à 160 au lieu de 50 km/h, un jeune conducteur sous l’influence du cannabis, fonce délibérément sur des policers à Leuze

Du renfort pour l’arrêter

"J’ai l’impression qu’il a tout fait pour se faire contrôler. Au lieu de faire son mea culpa, il a joué le tout pour le tout", indique la procureure du roi.

Vers 1 h 30 du matin, la police remarque qu’un véhicule roule à vive allure, avec un feu arrière défectueux. Celle-ci se met à sa poursuite pour l’arrêter, mais malgré les gyrophares et la sirène, le conducteur accélère. Vu le comportement dangereux du prévenu, une deuxième équipe est mobilisée. "L’homme emprunte la chaussée de Tournai, direction Leuze, à 160 au lieu de 50 km/h. Les inspecteurs de Leuze sont contactés en renfort. Ils forment un barrage au niveau de la prison. Une policière sort d’une voiture et manque de se faire renverser. Monsieur fonce délibérément dans plusieurs combis de police. Il freine à de nombreuses reprises pour que les forces de l’ordre le percutent. La course poursuite se termine à 2 h 09, ce qui est long. L’individu perd le contrôle à cause d’un poteau. On peut être heureux qu’il n’y ait pas eu de victimes", déclare l’avocate des cinq parties civiles, étonnée du peu de remise en question.

Il tente d’obtenir son permis

"Au-delà de la peine encourue, vous rendez-vous compte de ce que vous allez devoir payer ?", le questionne la présidente. "Quelle est votre situation un an et demi après ?". L’intéressé: "J’essaie de me remettre sur le droit chemin. Je passe mon permis. J’ai fait des travail (sic)".

Le ministère public interpelle le jeune adulte sur sa conduite. "Depuis les faits, je n’ai plus roulé." Pourtant, au mois d’octobre 2022, celui-ci s’est fait contrôler cette fois sur une moto, toujours sans permis. La procureure réclame une peine de deux ans de prison, ainsi qu’une amende sévère. La défense demande une peine de travail. Le jugement sera rendu le 2 octobre.