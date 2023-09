Tournai : à la maison de la culture, des artistes inventorient nos maisons

Our house, chez nous

Comment appréhender la maison, cet écrin structurant qui abrite une famille, un collectif, des passions conjuguées ? Bien sûr, il y a le toit, les portes et fenêtres, les lignes de force et de faîte. Et cette perception singulière qui émane de chaque pinceau, crayon, geste fondateur. L’architecture, le volume, les couleurs sont les complices d’une interprétation libre, originale. Pays intérieur, univers sensoriel, la maison ? En parcourant l’exposition d’une page à une autre, le visiteur est appelé à entrer dans chaque demeure suggérée, chaque ensemble dévoilé.

Immeuble flottant, chapiteau ailé, visage aux contours bourrus, îlot, baraque esseulée, manoir pierreux ou Sam Suffit, la bâtisse qui nous attire révèle un lien à l’espace et au temps. Elle peut raviver des souvenirs, nourrir un songe, épingler des éléments aussi divers qu’une clé, une fissure, un raccord. Le paysage la façonne ou la noie. La photographie la promet aux connections et oubliettes.

"Dans cette maison située à Blicquy, confie l’artiste Maurice Brunswick, on réparait des vélos. Elle appartenait à Monsieur et Madame Hector, la caravane se trouvait toujours devant les fenêtres." Louis Poulain, au pastel gras, a dessiné tout un village autour de l’église, convoquant la lumière et les couleurs. Marie Steins cerne le détail, de la poutre à la paille et de l’ardoise à l’entresol. Chez Bruno Vandegraaf, des constructions jumelles installent leur riant duo dans un environnement de terrils. Et la dune accueille le chaume d’un pavillon solitaire. L’architecte Philippe Koeune étudie les "stratégies pandémiques", déclinaisons issues de la période de confinement. Le photographe Hannes Coudenys ironise avec une certaine tendresse à propos des "maisons belges laides", l’humour étant sa corniche de bataille. Des outils scolaires, la latte et le cube, permettent à Kostia Botkine d’aligner et d’étager une série d’épures. La douceur des carroyages en plâtre de Jean-Baptiste Brueder séduit le regard, comme le fait la démarche d' Ezechiel Messou. Et le village en carton plié (Les Alphas, Sébastien Alouf) donnera des idées à plus d’un bricoleur de génie.

Maison de la culture de Tournai, 069 253 080, entrée libre, jusqu’au 7 octobre.