François Hollande, à Tournai, le 19 septembre

Sur la scène du conservatoire de musique de Tournai, l’ancien président livrera son témoignage en tant que premier homme à la tête de la France durant cinq ans et éclairera sur la nouvelle donne planétaire. Les démocraties sont-elles déclinantes et menacées par les tyrannies à l’offensive ? Comment ce retour tragique de la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine se combine-t-il avec les grands défis du siècle, le dérèglement climatique, la montée des inégalités, la fragilité des démocraties, l’émergence du populisme et du nationalisme dans de nombreux pays ?

Cette conférence sera suivie, en partenariat avec Chantelivre, d’une séance de dédicaces du dernier livre de François Hollande, "Bouleversements".

Gratuit, mais sur inscription: dorothee@tournai-ps.be