Deux Lilloises poursuivies par le tribunal correctionnel de Tournai pour des vols de vpetements avec un aimant aux Bastions

Lilloises, deux sœurs décident de faire du shopping en Belgique. Le 4 mai 2023, elles se rendent à Intersport, aux Bastions, accompagnées de leur neveu encore mineur. Équipées d’un aimant, les deux prévenues volent plusieurs vêtements pour un total de 325 euros. "L’aimant n’était pas à nous. Nous l’avons trouvé dans le magasin." Ce même objet a été découvert par la police dans le caleçon de l’enfant. "Quelle éducation voulez-vous donner ?" , se questionne la présidente. "Ce qui est encore plus hallucinant, c’est que d’autres vêtements avec l’étiquette arrachée sont également dans le coffre de votre véhicule." L’une des prévenues répond qu’il ne s’agissait pas de vêtements volés, mais de son linge sale. Peu crédible pour le tribunal. Ces deux dames d’une trentaine d’années risquent chacune un an de prison. "Alors qu’Euralille, le triple des Bastions, est près de chez elles, elles viennent en Belgique pour commettre des vols simples. Peut-être qu’on se dit qu’il y a moins de vigiles. Et en plus, par chance, le magasin de sport met même des aimants à disposition", souligne la procureure du roi. Le jugement sera rendu le 2 octobre.