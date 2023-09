Coups de cœur des guides de Tournai (35/50): Louis XIV nous guide dans le Tournai de 1701

Soyons des observateurs curieux et promenons-nous dans le Tournai de 1701 après les grands travaux exigés par Louis XIV. Celui-ci fit renforcer les remparts par des bastions et des ouvrages à cornes en y ajoutant même une citadelle. Il fit aussi canaliser l’Escaut en supprimant bon nombre d’obstacles à la navigation. Les quais reçurent un bel habit à la française: ce sont les belles façades souvent bien restaurées aujourd’hui. Et, signe de l’importance que prenait la ville, un parlement (cour de justice) y fut construit sur l’actuel quai Dumon.

Le plan-relief est un document précieux car de nombreux monuments ont maintenant disparu dont l’architecture serait aujourd’hui inconnue.

Tournai méritait bien son surnom de "ville aux cent clochers". Hélas, nombre de chapelles, d’églises et de couvents ont été détruits.

Sur place, cherchons l’emplacement que prendra la gare. Arrêtons-nous aussi devant la grande et majestueuse abbaye Saint-Martin. Son cloître a été en partie conservé. Une ruelle et le musée des Beaux-Arts occupent l’emplacement de la vaste église détruite en 1804.

Un nouveau palais abbatial construit en 1763 a pu subsister à condition d’avoir une nouvelle vocation: c’est l’hôtel de ville. La crypte de son sous-sol est un vestige marquant du XIIe siècle.

Quant aux dépendances de cette abbaye, elles sont devenues un très beau parc.

Quittons le centre-ville et attardons-nous maintenant aux faubourgs: c’est la campagne avec quelques exploitations agricoles. Mais, au-delà de la porte de Lille, l’habitat se fait plus dense, une chapelle est bien visible: c’est le quartier des lépreux chassés de la ville. Nous pouvons aussi découvrir le hameau d’Allain dont les ouvriers carriers ne pouvaient bénéficier de la protection des remparts.

Il y a encore tant de choses à observer et à découvrir sur ce plan-relief et nous, les guides, nous vous souhaitons une très agréable balade dans ce merveilleux Tournai de 1701.