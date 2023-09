Tournai-Kain-Ere: c’était le tout premier tournoi des Béquilleux…

Lors de cette saison 2023-2024 de jeu de fer, la société disputera ses rencontres dans un nouveau local, le café le Rep’Ère à Ère. Comptant 24 féristes, le club alignera deux équipes dans le championnat fédéral, en D3 et D4.

Présidé par Christophe Verrier, le nouveau comité des Béquilleux se compose de Jean-François Delrue (secrétaire), Sandrine Coqu (trésorière) ainsi que Jean-Luc Coqu et François Coqu (commissaires).

Paradoxalement, cette ancienne société vient seulement de mettre sur pied son premier tournoi par paires. En la salle paroissiale Le Sourire de Kain-centre, le club a vu la participation de 84 équipes auxquelles on peut ajouter 11 inscriptions par sympathie.

La finale a opposé Pascal Mauquoy (Escampeux de Chercq) associé à Bastien Devleeshouwer (Amis d’Allain) ainsi que Vincent Vandepeute et Bruno Tonitto (Escampeux de Tournai). Sur le score de 24 à 6, Pascal et Bastien ont remporté ce premier tournoi.

Challenge ATP

Voici le classement du challenge de régularité 2023-2024 des dix premiers joueurs à l’issue du tournoi des Béquilleux: 1. Bastien Devleeshouwer (110 points), 2. Pascal Mauquoy (100), 3. Laurent Hourez (90), 4. Laurence Devleeshouwer et Jonathan Vienne (80), 6. Jacques Hivre, Kévin Betermiez et Kévin Cardon (70), 9. Nygel Carette et Vincent Vandepeute (60).