Tournai: en souvenir de Walter Renard (1901-1944)

Walter Renard était un policier résistant. Il fut dénoncé le 28 août 1943, torturé, déporté au camp de Neuengamme (Hambourg) où il mourut le 11 novembre 1944. Son corps (identifié grâce à une gourmette) a été retrouvé par un fermier allemand dans un champ après la guerre.

L’initiative de l’hommage qui intervient 80 ans après le dernier jour de liberté de Walter Renard, revient à l’Amicale royale résistance police de Bruxelles dont la sphère d’action ne se limite pas à la capitale. Son président Patrick Vangheluwe s’est adressé à la Ville, laquelle a relayé auprès de la Commission consultative de la mémoire dont est membre l’Intersassociation royale des sociétés patriotiques de Tournai.

Ensemble, ces différents partenaires ont mis sur pied la cérémonie dont le but était tout à la fois de saluer la mémoire d’un homme plein de courage, et de rappeler encore et encore que l’on ne saurait trop en faire pour mettre en garde les jeunes générations quant aux dangers des totalitarismes. Tel fut le message des différents orateurs, MM Vangheluwe (ARRPB), Debrauwere (zone de police du Tournaisis), Delannois (bourgmestre), en présence de la ministre Dedonder.