Un week-end 100% cycliste à Blandain

1h pour enfants et GP de la Ville

Ce samedi, seront proposées les épreuves officielles gérées par la Fédération cycliste de Wallonie-Bruxelles réservées aux minimes et U13 à U15.

Pour les enfants qui ne sont pas en club, Blandain renouera également avec la tradition SLJ de "l’heure cycliste" pour 7/12 ans, samedi à 10 h. Renseignements et inscriptions au 0477/612667 (o.boonaert@gmail.com).

Enfin, le Grand Prix annuel de la Ville de Tournai se tiendra le lendemain, dimanche à 15 h. Il est réservé aux U17. Le circuit de 6 km à parcourir 11 fois empruntera, "comme au bon vieux temps", les hameaux du Fourcroix et du Ruage pour rappeler la mémoire de Charles et Annie Bouvry qui ont soutenu de nombreuses organisations. Les lignes d’arrivées seront situées devant l’église (samedi) et rue René Delrue (dimanche).