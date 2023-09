Le Tournaisien Xavier Bourgeois électrocute les patates & les mauvaises herbes : "C’est l’avenir de l’agriculture"

Derrière en revanche, l’attirail n’est pas commun. "Il y a un générateur et des panneaux qui caressent le sol pour électrocuter la partie supérieure de la plante", explique l’agriculteur.

Xavier partage son temps entre la ferme familiale à Ere et les démonstrations de son prototype, à travers toute l’Europe. La machine qu’il étrenne vient d’Aix-la-Chapelle et a été conçue par la firme Cropzone. En 2021, cette société allemande cherchait un chauffeur pour participer à deux jours de démonstration dans le Nord de la France. "J’ai accepté", reprend Xavier. "En 2022, j’ai fait environ 25 jours de démonstration et aujourd’hui, je travaille à mi-temps pour le développement et la promotion de la marque."

©EdA

Un rôle que l’agriculteur tournaisien a accepté pour défendre, plus qu’une position personnelle, un principe: "La société collabore avec une autre firme (Nufarm) dont l’ambition est de réduire l’utilisation des produits phyto. L’électricité est l’avenir de l’agriculture pour le désherbage et prochainement pour d’autres pratiques. Participer à ce développement me plaît, c’est ma conception du métier. "

Réduire l’empreinte écologique

Un changement de dogme. Le gigantisme prôné dans les années 60-70 et 80 a laissé place à une mentalité qui s’étend: une agriculture raisonnée et plus respectueuse des cultures et de l’environnement. "D’ailleurs, le pulvérisateur installé à l’avant du tracteur ne contient que de l’eau et un biostimulant pour conduire le courant." Car oui, on y arrive. Si les produits chimiques sont recalés, c’est pour laisser place à une technique nouvelle qui utilise l’électricité.

©EdA

Avec 120 kW/h et 6 000 volts, le tracteur et son drôle de chargement défanent les pommes de terre. "Le procédé sert aussi d’herbicide pour tuer les chardons ou le datura qui dépassent des cultures. En revanche, il ne peut pas encore faire le tri entre les plants et les mauvaises herbes. Du moins pas pour le moment", confie Xavier. "Il y a un travail de recherche pour trier et séparer le bon du mauvais lorsque la machine passe au dessus la ligne. Je crois qu’on peut espérer les premiers prototypes et démonstration en 2025. C’est le but et j’en serai personnellement ravi. Dans l’agriculture moderne, certains essais fonctionnent et d’autres ne donnent rien. Réduire l’empreinte écologique reste notre priorité. C’est aussi une volonté des agriculteurs que je côtoie et qui me prêtent parfois un bout de parcelle pour régler la machine. Eux la découvrent et y trouvent de l’utilité. Je suis allé chez beaucoup d’amis, de voisins et de connaissances pour tester le tracteur, parfois sur 100 mètres. C’est aussi grâce aux agriculteurs tournaisiens que l’on peut développer ce procédé plus respectueux de la nature", conclut Xavier Bourgeois.

