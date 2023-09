Entre Gaurain et Vezon, les éoliennes attendent leur montage

"Ce convoi exceptionnel a pu accéder assez aisément par le biais de la rampe qui a été aménagée le long de l’autoroute, explique Elliot Bonnave, ingénieur chargé de construction chez Ventis. Chaque fois que ce sera nécessaire, une signalisation sera mise en place quand l’accès au chantier doit être ouvert, afin de faciliter le déchargement."

Les quatre éoliennes ont fait l’objet d’un même permis mais englobent plusieurs développeurs puisqu’on retrouve e-NosVents, autrement dit Ideta et Luminus, mais aussi Ventis, Iscal et la société En plein vent.

"Les éoliennes auront une hauteur de 150 mètres. Celle d’e-NosVents aura un mat plus long mais des pales plus courtes en raison de la proximité d’une ligne à haute tension. Il y a deux éoliennes de part et d’autre de l’E42. Leur puissance nominale sera chacune de 3,6 MW, ce qui équivaut à couvrir les besoins de 7.500 ménages wallons par an", détaille Elliot Bonnave.

En sachant que l’électricité issue des quatre éoliennes sera non seulement injectée dans le réseau classique mais a vocation aussi à couvrir les besoins de la SWDE toute proche ainsi que d’Iscal.

Les pales pour bientôt

Pour l’éolienne reliée à Iscal justement, Ventis assure l’assistance de la maitrise d’ouvrage. "C’est pour cette éolienne que les premiers composants viennent d’arriver, poursuit l’ingénieur. Le chantier a débuté au printemps, avec les travaux de terrassement et la construction de la fondation. Nous sommes ici en présence d’un bloc de béton oscillant entre 300 et 400 m3 qui a été remblayé puisque nous avons remis des terres. Cet aménagement fait 18 mètres de large pour accueillir l’éolienne."

Les composants fraîchement arrivés, à savoir la nacelle, la génératrice et le hub (nez), sont déjà impressionnants, mais les pales, attendues dans quelques jours, le seront encore plus. Elles font 58 mètres de long.

Les premiers composants viennent d'arriver. ©Devaux

Des entreprises tournaisiennes sont parties prenantes puisque Dufour assure le levage et que Technord se chargera de la pose des câbles.

"Les premières pièces de mât arrivent le 9 septembre et l’installation commencera le 18, précise Elliot Bonnave. Des tests seront menés avant le début de la production des éoliennes et s’il fallait donner une date de mise en route réelle, toujours approximative en fonction notamment de la météo, je dirais février 2024."

Le site a été choisi pour son potentiel venteux mais aussi pour correspondre à la politique wallonne en la matière qui préconise l’installation d’éoliennes le long d’infrastructures autoroutières.