La boutique MilyPat va fermer ses portes à Mons, mais pas à Tournai, ni Ath

La boutique montoise de cupcakes et pâtisseries maison fermera prochainement ses portes. La gérante, Emily, mettra le bâtiment en vente pour recentrer ses activités exclusivement sur Tournai et Ath.

La faute, explique-t-elle, à des périodes de crise successives. "Aujourd’hui n’est pas un jour ordinaire. C’est même un jour que j’aurais préféré ne jamais vivre. Et pour cause: MilyPat Mons est officiellement à vendre. Ma boutique montoise, mon deuxième bébé après Tournai… Mon rêve éveillé, celui d’implanter mes gâteaux, desserts, thés et autres gourmandises sous le thème d’Alice, dans ma ville coup de cœur, où j’ai fait mes études, prendra bientôt fin", écrit-elle.

Le salon de dégustation et comptoir de vente a ouvert ses portes en 2019 dans le centre-ville de Mons. ©Com.

L’établissement avait ouvert ses portes à la rue de la Coupe il y a quatre ans. Elles seront définitivement refermées en février 2024.

"Ce n’est pas de gaieté de cœur que je vends cette pépite sur trois étages, nichée en plein milieu du quartier vivant de Mons. Absolument pas… Ce qui se passe est la répercussion de ces trois dernières années (deux années covid et une année de crise d’énergie et d’augmentation des matières premières) que mon entreprise, comme beaucoup d’autres, subit de plein fouet."

"Je me sens seule sur mon bateau, à la dérive"

La gérante insiste: elle a tout fait pour ne pas en arriver là. Mais la vente semble désormais être la seule issue.

"Je vis, depuis un an et demi, la pire période de toute ma vie. La crise que nous vivons a des répercussions difficiles à porter. Je me sens seule sur mon bateau, à la dérive. Je n’en peux plus d’attendre que les prix diminuent, parce que ça n’arrivera pas. Je suis à bout. Je le dis. Je porte beaucoup de soucis et leurs conséquences depuis beaucoup trop longtemps. Mon corps et ma tête me font souffrir, je crie après du répit…"

Les panneaux annonçant la vente du commerce vont donc être posés. "Mon but est de vendre ma boutique au plus vite, pour aider MilyPat…"

Emily fait d’ailleurs appel à la solidarité et à la "magie" des réseaux sociaux pour que l’annonce soit partagée et adressée à des commerçants qui souhaiteraient s’implanter dans la Cité du Doudou. La boutique fermera donc ses portes début d’année prochaine, même si Emily espère peut-être garder une attache montoise en trouvant un lieu qui aurait envie de prendre en dépôt les pâtisseries et commandes de citoyens.