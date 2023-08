Maison de la culture de Tournai: la saison est bien lancée!

Viva la fantasia !

Un match de badminton oppose une aïeule à un ado, des enfants ceinturés de crayons de couleurs décorent les murs, un duo d’acrobates joue avec des livres: de haut en bas et de long en large, le bâtiment et ses alentours ont vu des étoiles, de jour et de nuit.

©EdA

Dès l’entrée, les ballons et leurs sourires donnent le ton à une fête qui se veut pétillante et participative. La "déambulation décalée" a lieu dans la meilleure des ambiances et les invitations pleuvent: " Fais ton cinéma !", "Et ça bulle !", "Confettis !", "Lire dans tous les sens !".

De la fabrication d’un livre à une zone de flemme, de l’émission de radio au zakouski flambeur, l’amusante randonnée traverse tous les locaux, offrant aux familles des instants choisis.

"Nous sommes en duo, confient Maggie et sa fille Elise (Frasnes-lez-Buissenal), et nous rencontrons plein de visages connus !" "Six années qu’on attend ça, on a bien fait d’attendre, c’est génial !", signale Maxime (Templeuve).

Sur le parvis, à 17 h, la foule est impatiente d’assister à la prestation d’une fanfare audacieuse. Ils sont septante à s’être engagés avec Eloi Baudimont, leur chef, dans le projet "Fanfariapertura". Brigitte (Froidmont) avait une guitare qu’elle n’utilisait plus. Suite à l’annonce publique, elle s’est inscrite avec un peu d’appréhension. "Le premier jour de répétition, ce fut dur mais je me suis accrochée et j’ai progressé, encouragée par les autres". Cuivres, batteries, cordes, voix, flûtes et percussions: les rythmes cavalent et s’évadent au gré des pages musicales, diurnes et farfelues. Il fait bleu, les nuages applaudissent la cadence, le public s’emballe… "Viens à la maison… Bienvenue !"

Le temps d’une inauguration officielle en présence du bourgmestre Paul-Olivier Delannois, de l’échevine de la culture Sylvie Liétar et du président Patrice Verleye, chacun savoure sa bulle de mots et de couleurs. Vient l’invitation à rejoindre la plaine des Manœuvres, là où la Cie Dyptik a tracé son petit domaine circassien. Huit danseurs acrobates inventent une chorégraphie tantôt aérienne, tantôt liée aux mâts et cordons qui les aimantent. La ferveur communicative venue de Cisjordanie atteint le public attentif à toutes les énergies déployées. Avec le soir, d’autres surprises relaient la superbe dynamique d’une flambante initiative. Cinéma, feu d’artifice, DJ Danielle: la saison est lancée !

www.maisonculturetournai.com - 069 253 080