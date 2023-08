Le Centre Hospitalier de Wallonie picarde, deuxième hôpital européen accrédité "Diamant"

"L’institution hospitalière franchit une étape de plus dans sa démarche d’amélioration constante de la qualité, se réjouit le Centre Hospitalier de Wallonie picarde. Lors de sa visite sur les trois sites de l’institution en mars dernier, l’organisme de référence Accréditation Canada a reconnu notre capacité à améliorer la qualité et la sécurité des services aux patients et à la communauté. Cette reconnaissance positionne, une fois de plus, le CHwapi comme un hôpital de référence."

De par ses évaluations externes réalisées par des experts indépendants, l’organisme canadien met en avant l’amélioration continue et favorise une prise en charge des patients toujours plus optimale. "Conscient de l’importance de cette reconnaissance internationale, le CHwapi s’était lancé dans la démarche en 2017 (NDLR : et avait obtenu l’accréditation platine), ajoute le Centre Hospitalier de Wallonie picarde. Désireux de toujours gravir les échelons vers l’excellence, l’hôpital s’est lancé dans un deuxième audit. Un défi que nos collaborateurs ont relevé avec brio en démontrant leur capacité à se surpasser, à remettre en question leurs habitudes quand cela s’avère nécessaire, à apprendre à toujours mieux structurer et harmoniser leurs pratiques. Et cela, malgré une succession d’obstacles qui, ces trois dernières années, les ont obligés à s’adapter au quotidien. Tous se sont mobilisés pour être au rendez-vous de cette évaluation d’autant plus capitale qu’elle mesure la capacité du CHwapi d’assurer une prise en soins des patients toujours plus qualitative et sécuritaire. Ce diamant est une réussite humaine et collective que nos patients sauront, eux aussi, reconnaître !"