Extrêmement doué pour le dessin et contre l’avis de ses parents qui le voulaient boulanger, celui qui allait devenir mon mari s’inscrit à 20 ans à l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers pour se consacrer à la peinture: d’abord des scènes de genre et des portraits réalistes.

Après un voyage en Afrique et au contact de Claude Monet, sa palette s’éclaircit. Conjuguant l’héritage du réalisme à la découverte de l’impressionnisme, il devient le chef de file du luminisme et recevra le surnom de "peintre du soleil", privilégiant les nuances de bleu, vert et rose. Il se passionne pour les variations de lumière qu’il essaie de rendre en décomposant le prisme et en utilisant les couleurs élémentaires, sans adopter l’effet de pochade caractéristique des impressionnistes.

À la fin du XIXe siècle, mon Émile est considéré comme un des plus importants peintres belges. En 1900, il réalise mon portrait dans le cadre intimiste de notre villa "Zonneschijn" (Rayon de soleil, pour ceux qui ont du mal avec le néerlandais)

Un honneur pour moi certes, mais au prix d’une énorme dose de patience pour tenir la pose dans un décor minutieusement organisé. Émile m’a voulue vêtue d’une robe plissée à dominante bleue, assise à table, le bras gauche accoudé près d’une vaisselle soigneusement disposée, me tenant la paume de la main sous le menton, l’autre main posée nonchalamment sur le dossier de la chaise blanche.

Il fallait surtout que je sois de profil, la tête tournée vers la fenêtre de sorte que le soleil, traversant les rideaux aux motifs végétaux, éclaire mon visage et mon chignon. "Surtout ne bouge pas, me répétait-il, ne bouge pas…" Pendant ce long moment de pose, je donne libre cours à mes pensées: j’imagine mon portrait exposé dans ma nouvelle demeure, un musée conçu et réalisé par cet architecte très en vogue en ce début du XXe siècle, Victor Horta, précurseur de "l’art nouveau".

Venez donc m’y rendre visite avec un guide tombé sous mon charme et qui dira à l’envi combien je suis belle et lumineuse.

NDLR. Veuve d’Émile Claus (1849-1924), Charlotte Dufaux a vécu jusqu’en 1952. L’année précédente, elle avait fait don de ce fameux portrait au musée des Beaux-Arts de Tournai. Depuis 10 ans, celui de Jenny Montigny (1875-1937), "élève préférée" de son défunt mari, était exposé aux musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.