Célie Guévart à la maison de jeunes Masure 14 (Tournai): "Que du bonheur !"

Sur les traces de son oncle, fondateur de la MJ

Après des expériences professionnelles à Infor Jeunes Ath, et puis en tant que responsable des services "Cohésion Sociale" (comme coordinatrice des maisons de quartier) et "Prévention Citoyenne" à la Ville de Tournai, Célie Guévart entend écrire une nouvelle page de la maison de jeunes Masure 14, créée en 1972. "Pour l’anecdote, c’est mon oncle, Raphaël Dhaenens qui l’a ouverte, et en est devenu le coordinateur durant de nombreuses années. Cinquante ans plus tard, je suis heureuse et fière de porter cet héritage familial et de continuer à faire vivre les valeurs de cette maison de jeunes. Même si je n’en ai pas été membre, cela a toujours été un lieu qui m’a fascinée de par les nombreux projets menés, et j’ai pu le découvrir de l’intérieur, vers l’âge de 16 ans, lorsque j’y ai participé à plusieurs reprises à des réunions du Conseil Consultatif des Jeunes. C’est entre autres, cette expérience qui m’a donné envie de m’investir pour la jeunesse et de participer à des projets citoyens. Et comme auprès des autres jeunes qui franchissent sa porte, lorsqu’on rentre à Masure 14, cela laisse des traces et des souvenirs…"

Célie Guévart a pris ses fonctions, en tant que coordinatrice, le 14 août dernier. "Durant les vacances, et donc en période un peu plus calme… relève-t-elle. Ce qui n’est pas plus mal pour prendre ses marques et prendre le temps de rencontrer les membres de l’équipe et de passer du temps avec les jeunes présents. J’apprécie de retrouver ce contact et ces échanges auprès des personnes qui font vivre la maison de jeunes et auprès desquelles je vais apprendre beaucoup."

Faire entendre les jeunes

La nouvelle coordinatrice a déjà quelques idées en tête. "Je pense notamment à la question de la citoyenneté et de l’engagement des jeunes, explique-t-elle. On a déjà le projet d’émission télé qui existe, et qui est réalisé par et pour les jeunes, que l’on peut continuer à développer. Mais il y a aussi possibilité d’envisager d’autres actions pour leur permettre de comprendre le monde qui les entoure, d’exprimer leurs opinions, de proposer des idées pour l’avenir, de prendre part à la démocratie… Et c’est d’autant plus important à l’approche des élections en 2024 ! Il faut que les jeunes puissent trouver du sens à l’acte de vote qu’ils seront amenés à poser et se sentir écoutés… En résumé, comment être citoyen au-delà du vote ?"

Sur cet aspect, comme son prédécesseur Johakim Chajia, Célie Guévart souhaite que les jeunes soient davantage entendus. "Il faut se rendre compte que les jeunes évoluent dans une société qui ne tourne pas nécessairement très rond, avec des problématiques sociales et sociétales (comme la précarité, la santé mentale, l’emploi…) de plus en plus nombreuses et qui touchent davantage les gens, relève-t-elle. Les jeunes sont l’avenir, et ce sont eux qui seront là demain… Ils sont bien conscients de l’évolution du monde et de la société, et de ce qui les attend si rien ne change. Il faut que les jeunes puissent être associés à la réflexion, être entendus et revendiquer des solutions."

C’est aussi dans cet esprit que la maison de jeunes s’ouvre à de nombreux partenariats. "Comme encore le week-end dernier, avec un Rap-Philo organisé dans le cadre des Inattendues. Deux philosophes Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe ont ainsi échangé sur la démocratie, autour de textes écrits et interprétés par trois jeunes artistes. La ville de Tournai dispose d’un réseau associatif très riche, et je pense qu’il est intéressant de s’associer à ce qui se fait pour permettre aux jeunes de découvrir des associations ou des personnes qu’ils ne connaissent pas et vers lesquelles ils n’iraient peut-être pas… Et dans l’autre sens, en ouvrant nos portes ou en rendant visible hors de nos murs tout ce que fait Masure 14, les gens prennent conscience des capacités, de la richesse et des idées de nos jeunes."

Le folklore s’invite à Masure 14

En tant que présidente des Filles Celles Picardes, Célie Guévart apporte également une attention particulière au folklore tournaisien. "Masure 14 a déjà cet attachement et cette dynamique, notamment par son école de porteurs de géants, mais j’aimerais aller plus loin dans cette démarche, ajoute la coordinatrice. Je pense notamment à mettre en valeur le patois pour le rendre plus proche et moderne au regard des jeunes. Pour les autres activités ou ateliers, je reste ouverte à toutes les idées, et on verra pour trouver les moyens afin de les rendre possible et de les concrétiser. Notre objectif est de mettre sur la route des jeunes, tous les outils nécessaires pour qu’ils puissent s’épanouir et devenir les citoyens de demain. Tout cela se construira au fil du temps, et surtout de manière collective avec l’équipe et les jeunes ! Avec en perspective le plan quadriennal qu’il faudra mettre en place pour 2025 et pour lequel il faudra solliciter les financements…"