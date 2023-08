La fête du moulin de Froyennes et son cadre historique

Une formule qui plaît

Engagée dans la vie locale, Corinne Dumoulin ancienne institutrice de l’école locale mais aussi fille de René – ancien correspondant de notre journal qui était fortement impliqué dans la vie associative – aime son village. Avec son mari Bruno également Froyennois et d’autres compères, elle fait partie de la troupe patoisante "Relève Saint-Eloi". En leur compagnie et d’autres bonnes volontés, décision fut prise de remettre au goût du jour les fêtes de septembre. La joyeuse équipe a ainsi mis sur pied une formule qui fonctionne très bien depuis quelques années. Une journée remplie d’animations pour tout public, qui sera précédée cette année d’un "afterwork" vendredi soir. Les fêtes de septembre sont bien remises sur les rails et, cerise sur le gâteau, l’accès est gratuit.

Le programme

Vendredi 1er septembre

17h à 23 h 30: afterwork agrémenté d’un concert du groupe "À peu près ça" (Rock 'n Drôle)

Samedi 2 septembre

Animations non-stop: marché aux puces et artisanat dans le centre du village (dès 9 h); pédalos sur l’étang ; visites du vieux moulin ; apéro d’ouverture (13 h) ; inauguration de la gondole Galuro ; animations de rue par la "5 G" ; pPrestation de la grande guilde des guides guillerets et glorieux ; concert par les "Mélodian’s" (14 h) ; village pour les enfants, ateliers créatifs ; dégustation de la bière du Moulin ; contes délirants et improvisés par le kontënkit ; danse country avec Black Horse Valley ; scène ouverte (18 h) ; concert Max Trio (20 h) ; spectacle du soir en famille avec mise à l’eau de la gondole accompagnée du feu d’artifice au moulin et mise à l’eau des radeaux lumineux par les enfants.

0472/524714 – facebook: fêtedumoulindeFroyennes