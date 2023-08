Dirigeant aux chorales d'Herseaux et Néchin, responsable du club de volley également à Herseaux, il fut aussi président du Cazeau pédale et fondateur de "La Fête à la vie" qui se déroulera curieusement ce samedi, soit au lendemain de ses funérailles à Aubure.

Dans ce village - le plus haut d'Alsace - il occupa le poste de conseiller municipal durant 10 ans et celui de président du comité des fêtes pendant 10 ans. On ne peut oublier ses périples humanitaires en Roumanie "où il s'est encore rendu il y a deux ans", nous confie, Christophe, un de ses enfants.

Fédérateur dans la bonne humeur, Jean-Pierre avait l'art de se mettre en scène tout en multipliant de nouvelles idées. À toute la famille, notre journal présente ses sincères condoléances.