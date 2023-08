Au musée des Beaux-Arts de Tournai: des carnets de chantier et un vrai chantier de carnets

Pas encore commencé ?

Ici, on entend la première objection: "Mais enfin, ça n’a pas encore commencé…"

En fait, si. Les travaux préparatoires sont en cours, dont le récolement des œuvres, explique le conservateur Julien Foucart. Le récolement, ça comprend un contrôle d’inventaire: chaque œuvre est-elle présente là où elle est censée être ? Est-elle exposée, en réserve, en restauration, en dépôt, en prêt ? Son numéro d’inventaire a-t-il été mis aux normes en vigueur ? Suit un contrôle sanitaire: on sait que les insectes xylophages sont présents dans tous les musées du monde ; il peut y avoir des moisissures aussi… Vient la priorisation des traitements et restaurations à effectuer et la recherche de moyens ! Sans parler des campagnes photographiques, de la numérisation des données, des publications, etc.

Particularité à Tournai (doit-on rappeler que le MBA, unique musée conçu par Horta, abrite une collection parmi les plus riches du Royaume ?), c’est vraiment le moment ou jamais.

Plus de 3000 œuvres à dispatcher

D’ici quelque temps (3 ans, 5 ans ?), le musée sera totalement vidé, réserves comprises (soit 80 à 90% des collections) pour permettre la fameuse rénovation-extension tant attendue. Julien Foucart, le conservateur, et Magalie Vangilbergen, son adjointe, ont mission de trouver des hébergements pour les plus de 3 000 œuvres (et accessoirement fixer les conditions de transport).

Pour les chefs-d’œuvre, les grandes institutions mondiales sont demandeuses, et même se concurrencent. D’autres œuvres seront sollicitées en fonction d’expos à monter aux quatre coins de l’Europe. Il est probable qu’une expo itinérante sera aussi mise sur pied.

Plus tard, au nom de la réciprocité, tout cela amènera de très belles pièces à Tournai, lors d’expos thématiques à venir, dans 10, 15 ou 20 ans…

Autre travail préparatoire, la stratigraphie menée sur les murs du musée: il s’agit de retrouver les différentes couches de peinture posées depuis les origines et bien sûr la plus précieuse de toutes, la première, celle voulue par Victor Horta.

Déjà tant à croquer !

Nicolas Lorent: "Aujourd’hui par exemple, j’étaits dans les verrières." ©

C’est dire s’il y a déjà matière à dessiner pour Nicolas Lorent. "Depuis septembre dernier, je viens une fois par mois en moyenne, et à l’invitation des conservateurs lors d’événements plus rares. […] Aujourd’hui par exemple, j’étais dans les verrières. C’est un autre point de vue […] Je travaille au feutre, ce qui interdit les repentirs, je préfère. […] Je commente assez bien: j’écris ce que j’ai ressenti sur l’instant, les conditions du dessin…"

Nicolas Lorent "noircit/colore" ainsi des carnets -il en est à son troisième – qui deviennent eux-mêmes des œuvres d’art. Pas uniquement parce qu’ils contiennent ses croquis mais parce que l’artiste y insère aussi des objets ou fragments d’objets: un ancien cartel, des éclats de la peinture murale du musée…

Une newsletter et des cartes de collection

Nicolas Lorent: "je rêvais de suivre la vie d’un musée de l’iintérieur" ©

"Ce qu’on fera à terme de ces carnets n’est pas décidé, mais pour l’instant, ils alimenteront une newsletter." disent Nicolas Lorent et Julien Foucart. Le conservateur poursuit: "Celles et ceux qui ont envie de suivre l’évolution du musée en transformation – du chantier des collections aux travaux de rénovation et d’extension – recevront ainsi des nouvelles de la vie du musée à travers le regard de Nicolas Lorent. Tous les trimestres ils recevront également par voie postale une carte à collectionner ou à envoyer avec une image issue du carnet." Toujours soucieux de créer un lien de proximité avec le public, Julien Foucart insiste: "Je suis convaincu que la réussite du projet de futur musée passe par une appropriation par les visiteurs. Notre public doit se sentir privilégié. Ça demande de la générosité de notre part."

mba.tournai.be/newsletter-du-musee-des-beaux-arts