"Il m’a été signalé (NDLR à huit jours de l’ouverture du festival 2023) que je ne serai plus commissaire du festival à partir de l’édition 2024. J’expédierai donc les affaires courantes jusqu’au débriefing de septembre – et puis ce sera adieu Tournai. C’était un jouet intéressant que Les Inattendues, qui ne possède hélas toujours pas le cadre qu’il mérite, que celui-ci soit financier, humain ou intellectuel. Dommage. Je n’aurai pas pu aller au bout de la refonte dont il avait bien besoin. Mais que cela ne vous empêche pas de venir voir et écouter… (il cite les intervenants de cette treizième édition). Toutes et tous seront merveilleux."

Pour rappel, Laurent de Sutter (Bruxelles, 45 ans) est "essayiste et éditeur, entre Bruxelles, Londres et Paris. Directeur des collections Perspectives Critiques (Puf) et Theory Redux (Polity). Professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussel. Auteur d’une quinzaine de livres, traduits en une dizaine de langues." (intro de son compte linkedin)