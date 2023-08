Un voyage dans le temps

De 10 à 22h le samedi et de 10 à 18h le dimanche, la quinzième fête médiévale de Vaulx propose un week-end riche en découvertes et en divertissements. L’emblématique château médiéval du XIVe siècle sera au cœur de l’événement (possibilité de visites guidées)

Deux campements de reconstitution médiévale vous transporteront dans le quotidien des temps anciens. Les ménestrels Waraok de Bretagne et Saltabraz de Douai enchanteront vos oreilles.

Les rues s’animeront avec des performances des Gueuses (Lyon), des bouffonneries de Charlie Bardelot (Besançon), des démonstrations de fauconnerie.

Les amateurs d’artisanat et d’archerie auront la chance de s’initier au tir à l’arc et au travail du cuir lors d’ateliers conçus pour l’occasion. Les Z’amuseurs et la troupe de Claudine Pollet seront aussi de la partie. Ne manquez pas non plus la représentation de la pièce très tournaisienne: "Le miracle du Pont des Trous".

Un marché artisanal et plus encore

Pour combler toutes les envies, un marché regorgeant de trésors artisanaux et de produits inspirés de l’époque médiévale vous attend. "Et ne soyez pas surpris si vous découvrez d’autres surprises…"

Au-delà de l’amusement et de l’émerveillement, la Fête médiévale de Vaulx entend promouvoir et préserver le château médiéval de Vaulx, le dernier vestige d’un passé glorieux à Tournai. Les fonds récoltés lors de cet événement sont investis dans la mise en valeur et la préservation de ce site historique précieux.

ASBL Château médiéval de Vaulx (président Robin Penay) 0474 76 99 42, info@chateaudevaulx.be, www.chateaudevaulx.be