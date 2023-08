Encore un peu de patience pour le retour de la bibliothèque de Tournai à la maison de la culture

Une fréquentation divisée par 2

L’équipe retrouvera ainsi ses lecteurs qui ne l’ont pas nécessairement tous suivie jusqu’au stade Luc Varenne … "Nous pouvons dire que la fréquentation a été divisée par deux, estime la directrice. Nous avons perdu pas mal de lecteurs au moment de déménagement et puis il y a la période Covid avec des changements d’habitudes: la seconde main, les livres numériques… Il faut aussi reconnaître que la situation, à l’extérieur de la ville, peu desservie par les transports en commun, a aussi été préjudiciable. Si on a perdu une partie de nos membres, nous en avons aussi eu des nouveaux, ceux qui habitent Kain ou qui apprécient la proximité avec les autoroutes. Nous sommes néanmoins assez optimistes par le fait que les lecteurs reviendront à la maison pour découvrir cette nouvelle bibliothèque moderne et chaleureuse. Nous entendons régulièrement la question: “Vous revenez quand ?” Il y a de l’impatience que ce soit dans l’équipe ou chez les lecteurs !"

La directrice ne souhaite pas encore se prononcer sur une date de retour à la maison de la culture après l’avoir quittée en octobre 2016. "Au niveau du bâtiment, il reste des travaux de finition à réaliser, et début septembre, nous avons une réunion avec l’auteur de projet pour l’agencement et aménagement des espaces ainsi que pour le choix du mobilier. Il faudra ensuite commander tous les meubles, et nous pourrons envisager l’organisation du déménagement en fonction de la date de livraison annoncée."

Alors que quelque 140 000 documents sont restés dans les réserves de la maison de la culture, plus de 50 000 ont rejoint le stade. "Même si nous sommes encore en train de réaliser un tri dans nos collections, cela va quand même représenter environ 2 000 cartons, sourit la directrice. Heureusement, nous pourrons compter sur le service Technique de la Ville pour nous aider dans le déménagement."

Des nouveautés

En attendant ce grand jour, l’équipe prépare l’emménagement dans cet espace totalement rénové et repensé. "Nous disposerons de l’ensemble de l’étage de la maison de la culture, précise Ariane Rwantambara. Les espaces adultes et jeunesse, mais aussi ludothèque, médiathèque, gaming seront réunis sur un même plateau. Ce sera beaucoup plus ouvert, aéré, agréable et convivial. Les étagères, plus basses, seront moins chargées en livres ; il y aura davantage de présentoirs pour les mettre en valeur en fonction d’une thématique ou de leur nouveauté. Nous allons installer des sièges et des fauteuils pour créer des petites bulles et permettre aux personnes de s’installer, lire un livre, discuter avec quelqu’un…"

Les bibliothécaires ont aussi réfléchi à une nouvelle classification. "Nous utilisions la classification décimale, avec des chiffres en fonction du type de livres et de la thématique. Si c’est bien utile pour les bibliothécaires, ce n’est pas très facile et intuitif pour les lecteurs qui recherchent un ouvrage. Nous avons donc mis en place un code couleur en fonction des catégories comme “vie pratique”, “sciences”, etc. ou encore pour les romans en catégorie “polar”, “historique”, “poésie”. C’est un long travail fastidieux parce qu’il faut mettre à jour toutes les informations dans notre programme informatique ; d’autant plus que nous allons aussi changer de logiciel dans les prochains mois pour rejoindre un réseau de 150 bibliothèques du Hainaut." Autre nouveauté: l’installation de bornes automatiques pour les prêts et retours de livres. "Mais il restera bien évidemment un c omptoir, et au sein de la bibliothèque, plusieurs personnes seront présentes pour conseiller et accompagner les lecteurs dans leurs recherches", insiste la directrice.

Dans cette nouvelle configuration de la maison de la culture, cinq salles permettront à l’équipe du centre culturel, mais aussi à celle de la bibliothèque, d’organiser des animations et autres ateliers. "En se partageant ces locaux, cela va renforcer la collaboration entre nos deux équipes, et nous allons pouvoir continuer à mener des projets ensemble, relève Ariane Rwantambara. Nous pouvons ainsi envisager l’accueil d’un spectacle au cœur de la bibliothèque, ou une action culturelle en lien avec un spectacle. La maison de la culture sera un lieu où l’on pourra trouver des livres, des jeux, des spectacles, des ateliers, de la musique, et bien d’autres choses !"