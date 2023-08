La maison de la culture de Tournai reprend le large musical

Améliorations acoustiques et techniques, installations scénographiques,… Les salles Franck Lucas et Jean Noté sont désormais à la pointe pour accueillir dans des conditions optimales tant les représentations artistiques que les concerts. "C’est d’ailleurs pour cela que le concept du “Bar part en live” est réduit à un concert. On a envie de tester les deux espaces récupérés", souligne Lynn Decobecq.

Classique, jazz, hip-hop sur fond de collaborations avec les associations locales "ainsi que le retour de la variété".

LES SENTIMENTS DE LOUANE

L’artiste de 26 ans quitte les Zénith pour retrouver l’intimiste. Avec son quatrième album sorti en décembre 2022 et réédité en septembre prochain, Louane livre ses sentiments.. Cinq chansons sont inspirées de vécus personnels dont "Secrets", dédiée à sa fille Esmée. Les cinq autres sont nées des récits évoqués par sa communauté.

Vendredi 26 janvier 2024 à 20h

LE MÉTALLEUX ALDEBERT

Le métal pour les enfants ? Lui en propose ! Ça va crier dans la salle ! Compositeur et musicien rock métal affirmé, Guillaume Aldebert s’est aussi découvert une carrière jeune public. Avec son nouveau projet "Enfantillages 666", le chanteur français est de passage dans trois salles de Belgique, dont la maison de la culture. "On venait de boucler la saison et puis, on a reçu une proposition de la manageuse". Le spectacle est, qui plus est, porté par un décor et une mise en scène aboutis.

Dimanche 9 juin 2024 à 16h

EN ÉBULLITION POUR LA JEUNESSE

Parmi les aménagements, deux studios ont été conçus. L’un, professionnel, permettant aux musiciens d’enregistrer en live des deux scènes, et l’autre, en partenariat avec Les Locos Donnent de la Voix. "On veut mutualiser le matériel et laisser l’accès aux jeunes. On a vraiment envie de développer des projets dans ce sens", confie la programmatrice. L’ouverture à la culture pour tous est également primordiale. "Essayer de travailler par exemple avec l’Article 27".

CLASSIQUE

- Fabian Fiorini et la Chapelle musicale

Sous la direction du chef d’orchestre Philippe Gérard, Fabian Fiorini, pianiste de jazz, et la Chapelle musicale de Tournai présentent deux œuvres en une soirée. En première partie: un concerto inédit, "Le Phénix cendré", composé en trois mouvements (mort, deuil et résurrection) par le virtuose. En deuxième partie: une symphonie de chambre issue d’une transcription de Dimitri Chostakovitch. Elle est dédiée à la mémoire des victimes du fascisme et de la guerre.

Samedi 16 décembre 2023 à 20 h

- Quatuor Béla

Dans le cadre de la 21 édition du festival "Les Voix Intimes" organisé par l’ASBL Proquartetto, le Quatuor Béla interprète les compositions de Francesca Verunelli (création inédite offerte), de Ludwig Van Beethoven et de Benjamin Britten.

Dimanche 25 février 2024 à 16 h. Masterclass les samedi 24 et dimanche 25 février 2024. Pas de niveau requis. Prix: 80 €. Une pratique de la musique de chambre suffit. Clôture de la masterclass en première partie du concert.

- Contrastes LAB

Chaque année, le festival Contrastes analyse un.e compositeur.trice d’un ton ludique. Pour ses dix ans, il dissèque dans le Contrastes LAB "Métamorphoses" de Richard Strauss. Il s’agit de l’une des dernières partitions du compositeur, alors octogénaire. Elle a été écrite sous le coup de l’émotion causée par les destructions et atrocités de la Seconde Guerre. Par la musique instrumentale, l’œuvre lie la fin de vie de Strauss avec ses moments de jeunesse.

Dimanche 9 juin 2024 à 18 h

PARTENARIATS

Beaucoup de sollicitations d’associations locales et beaucoup de réponses positives de la maison ! L’envie de collaborer fait toujours partie des points forts de l’équipe culturelle.

- Flygmaskin et Muriel

C’est un voyage sonore en collaboration avec "l’Accordéon, Moi J’aime". Que ce soit sur la grand-place de Tournai, au départ de la maison de repos de la Sainte-Union (fête du moulin à Froyennes) ou encore dans le bois de Saint-Marc à Gaurain (place aux villages), le concert se fait au casque.

Samedi 2 septembre à 9h30 (Gd-place Tournai), 14h30 (maison de repos Sainte-Union) et 19h30 (bois St-Marc Gaurain)

- Orchestre International du Vetex

Pour son unique rendez-vous de "Bar part en live", la maison et la Petite Fabriek comptent sur le collectif transfrontalier. Dès 18 h 30, un repas hongrois est proposé par la Petite Fabriek (sur inscription: 10 €).

Vendredi 29 septembre 2023 à 20 h. Hall d’entrée de la maison de la culture

- Absolem

Pour les dix ans du Skate&Rock: Absolem. Petit protégé du rappeur belge, Caballero (en duo avec JeanJass), le Bruxellois d’origine liégeoise expérimente la scène du rap. Dans son nouveau projet "Balle d’argent", il explore la trame narrative du loup-garou.

Dimanche 26 mai 2024 à 20 h. Skatepark de Tournai

- Upstrokes United! Tour

L’équipe culturelle s’associe avec le comité les Gens d’Ere pour une succession de quatre groupes punk rock ska (style musical créé en Jamaïque à la fin des années 1950). Sur la scène du centre culturel et sportif d’Ere: Skarbone 14 (Tournai), Jungleproof (Bilzen), Super Hérisson (Hastière) et Summer in Tibet (Gand).

Samedi 1er juin 2024 dès 17 h. Centre culturel et sportif d’Ere

MASTERCLASS

An Pierlé, une voix et un piano

An Pierlé. ©Jean-Charles Thibaut

L’auteure compositrice interprète et actrice flamande, An Pierlé, propose une première masterclass à quelques privilégiés. Une occasion d’apprendre des techniques d’improvisation en chant jazz (bon niveau requis).

Son imagination captivante, sa quête de liberté et son désir d’innovation sont typiques de sa musique bien souvent énergique et jazzy.

En 2016, An Pierlé a reçu un Magritte du Cinéma pour la bande originale du film "Le tout nouveau testament" du réalisateur Jaco Van Dormael.

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2024 de 9h à 16h30. Prix: 110 €/ Places limitées

JAZZ

Big Daddy Wilson, le blues dans l’âme

Big Daddy Wilson. ©Austin Britt

Dès que vous entendez sa voix à la fois chaude et douce, vous entendez ses racines. Un mélange de soul, de reggae, de gospel et surtout de blues !

Le Nord-Carolinien Big Daddy Wilson découvre ce genre musical dans les années 70, en Allemagne, alors qu’il effectue son service militaire. Comparé à des légendes, il ne se contente pas de suivre les traces de grands jazzmen. Au cours de ses cinquante ans de carrière, Big Daddy Wilson a sorti onze albums, chacun reflétant sa passion pour les différentes facettes du blues. Le dernier date de 2019: "Deep in my soul".

Vendredi 26 avril 2024 à 20 h. Autre info: le Tournai jazz aura lieu le dernier week-end de juin 2024

Spectacle/concert

Phanee de Pool, un style défini

Phanee de Pool. ©Pierik Falco

Plus qu’un concert, un spectacle ! À mi-chemin entre slam et rap, Phanee de Pool s’est imaginé son propre style: le slap. Depuis 2017, l’autrice compositrice interprète musicienne et humoriste suisse mène un parcours atypique et fulgurant. Les mots percutent tantôt avec gravité, poésie candide ou dérision. Sans demi-mesure, d’une spontanéité renversante, Phanee de Pool s’ancre dans son siècle en abordant des thèmes d’actualité. Avec sa guitare, ses claviers, deux micros et un looper, l’artiste vous embarque illico dans son univers fort et novateur.

Vendredi 1er décembre 2023 à 20 h

