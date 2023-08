Maison de la culture de Tournai: une maison signée, une saison fruitée !

Prescription de vitamines

Quelques artistes se sont évadés de leur lieu de répétition pour être présents aux côtés des équipes de l’institution. Dans une belle humeur contagieuse, chacun décline des coups de cœur, catalogue en main.

Avec Anaëlle Kins, Denis Laujol, metteur en scène de Samouraï (03/04) évoque l’histoire d’Alan qui cherche un sujet d’inspiration. L’aventure prendra un virage loufoque, s’engagera du côté des antihéros. C’est ensuite Vincent Hennebicq, metteur en scène de La dérision (18/10) qui, emmenant dix enfants et une danseuse, taillera failles et brisures d’une société à venir, science-fiction bien comprise. Constance Paris annonce Plonger (19/12), un spectacle inspiré du roman d’Anne Dufourmantelle, avec, autour d’une piscine, deux acrobates. Théâtre et mouvement croisent leurs énergies, hélant la notion de risque. Bruno Delmotte épingle Closing Party (09/01), une chorégraphie émouvante dans laquelle deux quinquagénaires (Mauro, fit partie du ballet L’Ensemble à Tournai) explorent l’adolescence italienne qui fut la leur, avec références au cinéma et à la littérature. Stéphanie Delft invite la comédienne Céline Chariot ( Marche salope, 12/03) à une réflexion documentée et engagée sur le thème du viol. Lynn Decobecq partage son ravissement pour le parcours de la chanteuse Phanee de Pool (01/12), "policière suisse qui a écrit sa première œuvre dans sa cuisine, succès immédiat sur les réseaux sociaux". Pauline Nottebaert confie que George de Molière (17/04) fera fureur par sa modernité. "C’est de la haute couture, c’est drôle, subtil, contagieux." Isabelle Peters accompagne la marionnettiste Julie Antoine dans un extrait de Les grands trésors ne se rangent pas dans de petits tiroirs (25/11). Où Amine, dix ans, s’intéresse aux codes et jugements: "Ce qui est normal, c’est qu’on soit tous différents !".

Mathieu Pereira rappelle le lien tissé entre théâtre et cinéma, le cycle Art et Essai s’ouvrant sur Le syndrome des amours passées (14/09) avec l’équipe du film. Du côté des expositions, Greg Van Laecken veille sur l’accrochage à la galerie du Lapin perdu, annonçant la venue de Ben’Art, photographe de rue, dès le 15/03. Et François Delvoye présente le photographe voyageur Jean-Dominique Burton, Visions – Tout n’est que portrait (dès le 31/05) à la maison de la culture.

La parole passe à Cédric Masse, Elise Gobert et Nicolas Verdoncq, pour les abonnements et tickets !