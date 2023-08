Esplechin: hommage et bonne nouvelle à la fanfare

"J’y suis, j’y reste"

Si un bon nombre de sociétés en tous genres ont souffert du Covid, la royale fanfare d’Esplechin semble vivre un phénomène inverse. "De nouvelles recrues sont enregistrées: deux tubistes Arnaud et Michel ainsi que le jeune tromboniste Séraphin qui n’est autre que le fils du chef Gilles Caufriez et rejoint ainsi sa maman Aurélie et sa sœur Hermance". Du chef justement, il en fut question. Appelé à occuper une fonction plus importante du côté de Baudour, allait-il pouvoir rester dans la cité frontalière ? Il nous le confirme ; "j’y suis, j’y reste ! Je me plais énormément à Esplechin. Les Gais Amis forment une vraie famille, jeunes et anciens collaborant idéalement". Tant Gilles que Joseph mettent en avant sur le travail remarquable du GAF, groupe qui chapeaute les différentes animations de l’année. Autant de déclarations rassurantes pour le futur d’une fanfare au sein de laquelle il fait décidément bon vivre.