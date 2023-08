Notre-Dame des malades faisait et fait toujours l’objet d’un pèlerinage annuel en septembre, commémorant la fin de la peste de 1092, qui rassemblait une foule de fidèles venus du diocèse médiéval de Tournai, incluant alors Bruges, Gand et Lille.

Actuellement, c’est une copie en plâtre du milieu du XXe siècle qui est promenée dans les rues de Tournai lors de la Grande Procession de septembre.

Mais le saviez-vous ? Une autre copie en pierre polychrome datant de 1892 existe, bien cachée dans une des chapelles hautes de la cathédrale !

L’histoire de Notre-Dame des malades est mouvementée puisque la Vierge ainsi que l’Enfant qu’elle tenait dans ses bras ont perdu leur tête lors des troubles iconoclastes de 1566. Une restauration au début du XVIIe siècle lui a rendu un visage et un sourire, de même qu’à l’Enfant Jésus !

Comme un air de famille

Son exceptionnel drapé et sa silhouette souple légèrement déhanchée rappellent d’autres Vierges à l’Enfant contemporaines auxquelles on peut la comparer. On cite la Vierge à l’enfant à la tige de fleur en la collégiale Saint-Just d’Arbois en Franche-Comté, les Vierges des portails latéraux de la basilique Notre-Dame de Hal, ainsi qu’une Sainte Catherine d’Alexandrie dans la chapelle des Comtes de Flandres de Courtrai…

Son origine et sa datation exacte sont incertaines. D’aucuns l’ont rapprochée de l’œuvre du Valenciennois André Beauneveu et datée des années 1300. Tant de mystères encore cachés sous un épais et vilain voile noir fait de poussières, de croûtes de gypse et de saleté ! Une restauration et une étude approfondie devraient faire la lumière.

Les Tournaisiens se sont mobilisés pour sa sauvegarde, et lui ont fait remporter le Challenge Patrimoine de l’IRPA (Institut royal du Patrimoine artistique). L’association des Amis de la Cathédrale de Tournai, en collaboration avec l’IRPA, s’emploie actuellement à obtenir les autorisations et les fonds nécessaires pour sa restauration.

Une récolte de fonds est lancée sous forme d’achat de fleurs en ligne ou sur place lors de la Grande Procession afin de fleurir le porche et la statue.

https ://erfgoedchallenge.kikirpa.be/fr-FR/project/fleurissons-le-patrimoine-11b7e