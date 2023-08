Par ces deux événements, la Ville de Tournai et ses partenaires ont trouvé le juste équilibre pour valoriser le skatepark, "un outil pensé pour être à la hauteur de nos ambitions", avoue Jean-Baptiste Kins.

Et ces ambitions sont élevées. Preuve en est, la présence dimanche de Max Berguin, tout récent vainqueur du Festival olympique de la jeunesse européenne. "C’est un jeune homme plein de talent. Il est originaire de Biarritz, mais sponsorisé par notre marque Automatic et vient régulièrement s’entraîner à Tournai ", assure le patron du British, grand artisan de tout ce que représente le skate dans la cité des cinq clochers.

Le jeune français sera un peu le "régional de l’étape" et devra se frotter à des skateurs renommés venus des Pays-Bas ou d’Argentine. "Le plateau est très relevé, sans doute autant que lors des précédentes éditions", confirme Jean-Baptiste Kins. "À Bruxelles et au sud du pays, la Metropolitan Cup est ce qui se fait de mieux. Il n’y a pas d’équivalent en Wallonie et dans la capitale."

Une compétition féminine

L’organisateur espère compter sur sa pépite locale, le jeune tournaisien Moussa Koume, si le skateur est suffisamment rétabli d’une vilaine chute lors de sa dernière compétition, à Mons. "C’est probablement le seul local qui peut rivaliser avec les autres têtes d’affiche. En revanche, tout le monde peut s’inscrire puisqu’il y a une compétition réservée aux skateurs non sponsorisés."

La planche à roulettes doit rester accessible, l’organisateur de la Metropolitan Cup l’a parfaitement compris. "Notre événement peut servir de premier contact avec la compétition pour les Tournaisiens qui ont l’habitude de rider sur le skatepark. On veut également s’ouvrir aux féminines avec une compétition qui leur est réservée. Le skateboard n’est pas encore très développé chez les dames. La Metropolitan Cup peut aussi servir d’accélérateur pour les féminines de la région. D’autant qu’on a quelques talents prometteurs à Tournai ", conclut Jean-Baptiste Kins.

À un an des Jeux de Paris (où le skate fera sa deuxième apparition après Tokyo), rendez-vous dimanche pour découvrir les futures pépites de la discipline, de 11 à 20 heures pour un événement 100% gratuit !