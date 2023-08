Les (rencontres) Inattendues de Tournai, dès vendredi

Philo rap, philo multimédia

Comment les jeunes envisagent-ils la notion de démocratie ? Barbara Stiegler, philosophe, et Christophe Pébarthe, historien, ont rencontré de grands adolescents rassemblés à la Maison de Jeunes Masure 14. Avec eux, ils ont cheminé en rencontres et débats constructifs. Seize mesures ont été rédigées en couplets. Ceux-ci expriment les attentes, les espoirs d’une génération qui attend "Après demain", qui se hisse vers la vie politique, active, intellectuelle, militante des prochaines années. La présentation (entrée libre, vendredi 25 août à 18 h) a lieu à Masure 14, rue As Pois.

En même temps que ce moment convivial très attendu, la Maison de la culture accueillera "État du monde" (vendredi 25 août à 18 h) pour une performance multimédia conçue par Valérie Cordy. Seule en scène avec son ordinateur, face au public, avec derrière elle un grand écran, elle invite des personnalités aussi diverses que Barbara Glowczecki (anthropologue), Marius Gilbert (chercheur en épidémiologie), Julien Vanbreuseghem et Elise Henrion (artistes) à une performance qui croisera des images enchaînées à l’actualité dans toutes ses versions légères, graves, décapantes. "Le public aura la sensation mystique des astronautes qui voient la terre de l’espace", dévoile la metteure en scène, directrice de la Fabrique de Théâtre. La journaliste Charline Cauchie, des musiciens et un quatuor vocal dirigés par Charles Michiels, offriront leurs voix et talents à la création d’un soir.

La cathédrale accueillera "Après-demains", ce vendredi à 21h: un dialogue avec la musique de Grand Picture Palace et des adolescents passionnés de poésie (dirigés par François Salmon et Violaine Lison) invitera le public à rêver d’avenir. La mise en scène est assurée par Yves Coumans.

Samedi 26 août, l’événement mêlera ses audaces et fantaisies inédites à la grande fête de crémaillère de la Maison de la culture et aux bulles philosophiques des jardins de la Pépinière. Dimanche offrira d’autres temps forts et le concert de Dick Annegarn (cathédrale, 20h30). Celui-ci sera suivi d’une joyeuse prestation de Fanfare toi-même (place de l’Evêché, 22h, entrée libre) qui clôturera les Inattendues dont la programmation très étoffée est en ligne, et en papier (journal disponible).

