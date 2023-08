Tournai : 255 exposants et un succès populaire pour des Chiffonnades baignées de soleil

Cette année, il a connu un changement majeur puisque l’organisation est passée sous le giron de l’ASBL Happy Nanny & Co’. "Nous avons 255 emplacements réservés sur un périmètre qui s’est agrandi, reprenant le quai Notre-Dame, le quai du Marché au Poisson, la rue de l’Hôpital Notre-Dame et la place Paul-Émile Janson ", avoue Frédérick Antoine.

©EdA

Le placier de la Ville de Tournai s’était promis de donner un coup de main à une association novice en la matière avec sa casquette de la commune. Il a fait mieux que ça en changeant de couvre-chef: "j’ai rejoint l’ASBL. Ses missions me tiennent à cœur et je sais comment je peux aider."

Jusqu’à l’an dernier, les emplacements étaient longs de trois mètres contre cinq en 2023. C’est le premier facteur expliquant l’extension des Chiffonnades. Le second ? "On compte 50 emplacements de plus cette année ", poursuit Frédérick. L’organisation est nouvelle, mais le concept reste le même: Les Chiffonnades restent le paradis de la seconde main, "en se concentrant sur le textile et les accessoires comme les bijoux, les sacs ou les chaussures", précise encore le placier devenu bénévole.

"Organiser des stages et des vacances pour les enfants"

Parmi les exposants, certains ont fait le déplacement depuis Bruxelles ou Paris. L’ASBL Centre-Ville a soumis un appel d’offres pour reprendre les Chiffonnades. Si plusieurs structures ont décliné, Happy Nanny & Co’a saisi l’opportunité de reprendre l’événement. "Avec une vingtaine de volontaires, on est assez nombreux pour le faire. L’ASBL est nouvelle et s’occupe de la petite enfance, par le biais de stages ou de séjours à la mer, par exemple ", explique Mélanie Defru. "Pour nous faire connaître, c’est l’événement idoine. On ne s’en cache pas. C’est aussi ce qui permet à une association de renflouer les caisses et pour notre cas, de pouvoir organiser des stages à bas prix. L’idée est d’en donner l’accès à tous les enfants, y compris ceux qui viennent de familles plus modestes. C’est du succès des Chiffonnades et de nos autres événements ponctuels que dépendent les activités et les vacances proposées aux enfants."

©EdA

Symboliquement, l’ASBL a installé un village dédié à la jeunesse sur la placette du Bas-Quartier. "Il est animé par des professionnels qualifiés. Ce village rentre en résonance avec nos activités et permet aux parents d’y laisser leurs enfants avant de chiner", conclut Mélanie.

Pour une première à l’organisation des Chiffonnades, l’association tournaisienne avait commandé le beau temps. Elle a été bien inspirée et peut se satisfaire de ce beau succès populaire !