Blandain: des pèlerins en nombre pour les cent ans de la grotte d’Honnevain

Ferveur et convivialité ont marqué le traditionnel rendez-vous du 15 août dans le quartier blandinois d’Honnevain. Sous la conduite du diacre Jean-Louis Hiroux les différentes étapes de la soirée se sont succédé avec bonheur. Rappel historique par Mgr Podvin, vicaire épiscopal de Lille et membre de la famille Deffontaines qui se charge de l’entretien du site, homélie de l’évêque de Tournai, Mgr Harpigny, animations musicales assurées notamment par les choristes de l’unité pastorale Tournai-Ouest…. ont été appréciés par les nombreux pèlerins présents qui ont contribué à un moment toujours très attendu: la procession aux flambeaux. Au terme de ce 75e pèlerinage et du centenaire de la grotte, la satisfaction était unanime.