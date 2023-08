Coups de cœur des guides de Tournai (32/50) : le témoin vivant de la ville depuis le XVIIIe

– je suis originaire de Chine où j’ai encore des congénères "sauvages".

– je peux vivre plus de mille ans, certains disent même trois mille ans ;

– je suis en fait panchronique, c’est-à-dire que je suis un survivant, une sorte de "fossile vivant" ;

– de ce fait, on a créé rien que pour moi non seulement un genre, une famille, mais carrément une division phylogénique: les Gingkophytes ;

– il faut dire que je suis un des premiers arbres apparus sur terre. Mes ancêtres seraient nés il y a… 270 millions d’années ;

– je suis dioïque, c’est-à-dire qu’il y a des arbres femelles qui portent de véritables ovules et des arbres mâles qui, comme moi, se contentent de porter des cônes de pollen, comme des châtons ;

– j’ai de nombreuses vertus que l’homme cherche encore à connaître. La plus connue est celle de lutter contre les pertes de mémoire ;

– je suis résistant à tous les climats. J’ai survécu à tout. Un de mes semblables n’a-t-il pas reverdi en 1946 à Hiroshima, alors qu’il était à seulement un kilomètre de l’épicentre ? Éternel, me flatte-t-on.

Je suis surnommé "l’arbre aux quarante écus", car cinq de mes congénères ont été achetés en 1788 pour cette somme considérable, pour chaque pied. On me nomme aussi "arbre aux mille écus", écus d’or évidemment. Lorsque l’automne me fait perdre mes feuilles, celles-ci perdent leur chlorophylle et deviennent jaune doré: un émerveillement.

A Tournai, j’ai eu une chance folle de survivre à l’ombre de l’abbaye. Les révolutionnaires français, qui ont définitivement mis fin à l’abbaye, ont bien voulu me laisser tranquille. De même, je suis sorti indemne des deux guerres où, pourtant, mon bois attirait les convoitises. Et le vandalisme ne m’a pas atteint non plus, sans doute parce que, depuis 1760, j’ai un peu grandi.

Et la ville de Tournai dans tout cela ? Et bien elle ne m’oublie pas. Loin de là.

En septembre 2021, j’ai été retenu pour le concours de l’arbre belge de l’année.

Sans doute par ignorance, les Tournaisiens n’ont pas suffisamment voté pour moi. Alors n’hésitez pas à venir me voir: je vous attends et qui sait, pour un prochain vote, vous ne m’oublierez pas…