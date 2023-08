Agenda Wapi: Festival d’Obigies, Ça flippe à Tournai, le Hout’Stock, et bien d’autres idées de sorties pour ce (long) week-end

1.Festival d’Obigies

Le festival d’Obigies ouvrira ses portes à partir de ce vendredi jusqu’au mardi 15 août pour un long week-end festif.

©ÉdA

Les hostilités de la Fête des Jeunes d’Obigies commencent comme à l’accoutumée avec la traditionnelle Descente de la Leffe, ce vendredi 11 août à partir de 18 h 30. Viendront également égayer la soirée: les jeux intercomités ainsi que le concert du groupe de cover, Patchwork (22 h) alors que les DJ BKlein et Laurent Fly la clôtureront, aux platines.

Samedi soir, huit DJ se succéderont sur la scène du chapiteau d’Obigies: Redzone, Bob, Greg, Gaylord, Janee, Bearded&Bearded, DJ Ghost, Fred Baker.

Le dimanche et le lundi seront sous le signe des années 80’ 90’. Trois groupes de cover reprenant les hits de U2 ("Pride", à 18 h 30), d’Indochine ("Black City", 20 h 30) et Depeche Mode ("Secret Garden", 23 h) se succéderont le dimanche avant de laisser place, lundi, à la soirée dansante animée par Stéphane Baert.

Enfin, le 15 août se passera dans la tradition avec la messe, les marches, la brocante de 8 à 16h et le repas de midi ouvert à tous.

2.Ça flippe à Tournai

"Ça flippe à Tournai", le concept exclusif à la cité des Cinq Clochers rempile pour la troisième année consécutive ce week-end des 12 et 13 août.

©ÉdA

Imaginez les aventures d’Indiana Jones au musée d’Histoire naturelle, celles de Dracula dans la crypte de l’Hôtel de Ville ou encore les légendes du rock dans les cafés de la grand-place. Sur le circuit, soixante-six flippers installés dans des lieux patrimoniaux et établissements de l’horeca du centre-ville tournaisien. Game pass en poche, jouez pour un nombre illimité de parties.

La nouveauté: ça va aussi flipper très tard. Les Arcades ainsi que le QG de l’événement, l’ancien Tam-Tam, resteront ouverts jusque 1h le samedi et jusque 21h le dimanche avec notamment des dj’s.

3.Hout’Stock (Houtaing)

Le Hout’Stock, festival gratuit de musique, revient pour sa 13e édition, ces vendredi 11 et samedi 12 août. Dix groupes se succéderont sur la scène installée au cœur du magnifique parc du château de la Berlière.

©ÉdA

Cette année, le Hout’Stock festival accueillera dix groupes de musique, les vendredi 11 (dès 17 h 30) et samedi 12 août (dès 11 h 30).

Il ouvre ses portes, ce vendredi à 17 h 30. Quatre groupes se succéderont: Toaster BB, The Cranberries by Salvation, Indochine by Black City et Iggy Pop by Ziggy Pop.

Samedi, l’événement débutera à 11 h 30 avec Jean-Jacques and The Bernards. Viendront ensuite Lo2La, Iron Maiden by Allience, Mingawash, Red Hot Chilly Peppers by Otherside et Muse by Muse Nation.

La 7e Hout’Stock Road, balade aux véhicules ancêtres, fait aussi partie du programme du samedi. Les véhicules seront exposés sur le site de la Berlière dès 11 h.

