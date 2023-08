Tournai: La magie des couleurs pour mettre en lumière l’arche du MuFiM (vidéo-photos)

Les couleurs changent au gré de la lumière

Entre peinture, sculpture et installation immersive géante, Adrien Lucca invite en effet à pénétrer dans un monde où les couleurs ne cessent de se modifier sous l’action de la lumière.

"Chaque projet artistique est différent, et c’est ce que j’aime, insiste-t-il. Au moins je ne m’ennuie pas !"

©

En s’appropriant l’arche du MuFIm, Adrien Lucca s’est lancé un nouveau défi artistique mais aussi technique et physique. "J’ai imaginé une grande fresque sous les trois parties de l’arche, à l’image des plafonds peints à l’époque de la Renaissance. Elle sera composée de lignes et de petits points de couleur blanche ainsi que de carrés de couleur rouge et bleu turquoise, avec des nuances différentes, le tout sur un fond gris qui est, en réalité, le mélange entre les couleurs rouges et bleues. Il y aura également un système lumineux, avec huit lampes, qui viendra changer la perception des couleurs en faisant en sorte que certains éléments apparaissent ou disparaissent… alors que d’autres ne changent pas comme les dessins en blanc qui le restent, tout comme le fond gris."

©

Après avoir peint les plafonds en gris, l’artiste s’attaque actuellement à la pose des pochoirs. "Il y en a près de 120, sourit-il. Avant tout cela, il a fallu prendre toutes les mesures de l’arche, à la latte, avec toutes ses courbes et ses irrégularités parce que l’architecture n’est pas aussi droite qu’on peut le penser… Comme un couturier, il fallait ajuster au mieux l’habillage du bâtiment pour que la magie opère et que tous les éléments correspondent. Il a ensuite fallu, avec une machine, procéder à la découpe de tous les éléments qu’il me faudra ensuite peindre, un par un, en fonction du plan préétabli."

©

Une œuvre unique

Pour cette installation, l’artiste s’est ainsi mué en fin mathématicien mais aussi en physicien. Il a néanmoins pu compter sur les outils informatiques pour imaginer et concevoir l’ensemble. "J’ai aussi réfléchi à l’éclairage particulier pour cette installation, et il a été créé en exclusivité par une équipe du Canada. Ce sera une œuvre totalement unique !"

L’artiste devrait avoir terminé son travail d’ici le milieu de la semaine prochaine. "Les gens pourront ainsi venir découvrir cette expérience visuelle et sans doute se poser pas mal de questions sur ces changements de couleurs en fonction de la lumière… mais j’en garde un peu le secret, sourit Adrien Lucca. L’effet sera visible en journée, mais lorsqu’il fera noir, il sera encore plus spectaculaire, et par exemple, même les vêtements ou les véhicules changeront de couleurs sous l’arche."

©

À noter que cette intervention artistique s’inscrit dans le cadre de la "Tournai Unesco Experience" qui vise à développer l’attractivité du quartier Unesco (beffroi et cathédrale) avec, pour ambition, d’augmenter le rayonnement à l’international du quartier et de réenchanter les espaces urbains stratégiques.