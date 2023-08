Port’ouverte sur un avenir zéro déchet à Tournai: de l’audace dans l’assiette

Bons à être jetés ? Bons tout court !

Depuis de nombreuses années, la Maison de Jeunes Port’ouverte travaille avec acharnement pour sensibiliser les jeunes générations à la problématique du changement climatique.

"Le stage de cuisine zéro déchet nous est apparu comme une opportunité pour allier créativité culinaire et respect de l’environnement" explique Marie Dugauquier, organisatrice et animatrice du stage.

Le cahier de charges ? Partir de produits destinés à être jetés et les transformer en recettes originales, savoureuses… Sceptiques au début, les jeunes participants ont relevé le défi avec enthousiasme, créant des confitures d’écorces de melon, des gâteaux à l’avocat et au citron, des cookies à la chapelure, des sorbets au melon, des pancakes et gâteaux aux fruits du dragon, et bien d’autres surprises culinaires. "Je ne pensais pas qu’on pouvait faire quelque chose avec de la peau de melon ou des pelures de bananes. Je n’étais pas convaincu jusqu’au moment de goûter ce qu’on avait cuisiné" témoigne Dylan.

C’étaient en effet des créations pour le moins surprenantes à partir d’ingrédients a priori négligés. Cette expérience enrichissante leur a donné envie d’explorer davantage et de trouver d’autres façons de cuisiner pour éviter le gaspillage alimentaire.

Le projet a été appuyé par Bio-Planet Tournai, qui plutôt que de jeter des marchandises qui ne pouvaient plus être vendues, a fourni les ingrédients nécessaires pour les recettes. Des produits abîmés mais de qualité bio.

Cette initiative démontre que chacun peut contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire en adoptant une approche inventive et responsable en cuisine.

Après la cuisine, le camp

Dans la continuité de cette démarche, la maison de jeunes organise également un camp pour pousser la logique encore plus loin. En effet, cette semaine, des jeunes de Port’ouverte partagent avec d’autres jeunes de Carpe Diem Comines un bivouac au cœur du Condroz. Le défi lancé par ce campement est de ne produire aucun déchet ! Une belle manière pour la jeunesse de jouer un rôle actif et innovant pour répondre aux défis écologiques auxquels nous sommes tous confrontés.