En avril 2023, le nouveau pont des Trous a été inauguré après plusieurs mois de travaux en vue de développer la voie d’eau, qui répond à des enjeux environnementaux importants pour l’avenir. Les débats et les discussions, parfois passionnés, autour de ces travaux d’envergure, ont fait place à un ensemble magnifiquement restauré par la Wallonie (Voies Hydrauliques), avec le soutien de subsides européens, intégrant la requalification de l’ensemble des quais de l’Escaut et offrant un nouveau cadre de vie pour les Tournaisiens et pour les touristes de passage.

"Pour cette raison, je viens d’introduire une demande de création d’un timbre-poste reprenant le nouveau Pont des Trous, monument unique en Belgique et en Europe, auprès de Madame Carla De Boodt, Manager Philatelic Program chez bpost" nous signale le bourgmestre Paul-Olivier Delannois qui a évidemment motivé cette demande.

M. Delannois transmet aussi la réponse reçue de Mme De Boodt:

"Je ne manquerai pas d’inclure votre suggestion dans la liste de toutes les demandes et idées pour le prochain programme, c’est-à-dire celui de 2025. En termes de calendrier, nous recueillerons des idées tout au long de l’année 2023. La sélection finale, effectuée par la commission philatélique, et le développement auront lieu au cours du premier semestre de l’année 2024."

On croise les doigts, conclut-il…

Ce qu’on peut prédire presque à coup sûr, c’est que si ça ne passe pas dès 2025, ça passera tôt ou tard, ne serait-ce que lorsque la Poste française célébrera à son tour la fin du chantier Seine-Nord d’ici quelques années. On peut imaginer que bpost aura à cœur de présenter aussi les grands chantiers belges dont celui/ceux de Tournai liés au nouvel essor européen de la voie d’eau.