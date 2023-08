Blandain: ce 15 août, la grotte d’Honnevain fête ses cent ans

Les ex-voto témoignent de la reconnaissance des pèlerins ©EdA

D’autre part, si aucune procédure officielle de reconnaissance de miracles n’a été entamée, "deux ex-voto, plutôt énigmatiques, témoignent de la reconnaissance de deux malades, originaires de Blandain et Froyennes, en faveur d’une grâce obtenue de la Vierge, dans les années 50". Bien d’autres témoignages laissent penser que diverses demandes ont pu être exaucées comme cette personne de Béclers qui a non seulement posé une plaque dans la grotte mais en a construit une dans son jardin.

Une famille dévouée

La famille Deffontaines – qui dispose d’un impressionnant arbre généalogique de près de 5 000 membres – se charge de l’entretien de la grotte et ses abords, le site se situant sur sa propriété, "Ferme de l’évêque" qui appartenait au doyenné de Cambrai. Au menu ? "Les tâches nécessaires comme la remise en ordre des bancs, les peintures dont celle de la Vierge cette année, le rangement des plantes et fleurs que les personnes déposent, l’approvisionnement en cierges, la relève du tronc (le produit sert à dire des messes) etc. Malheureusement on constate aussi des incivilités: vandalisme, vol, dépôts sauvages. Certains utilisent même la grotte comme wc de campagne…" déplorent Michel et Marie-Odile Deffontaines qui ne baissent pas les bras pour autant !

"On doit aussi rappeler que le bijou inséré dans la couronne que portera la Vierge ce 15 août a été offert par Rachel N., généreuse blandinoise."