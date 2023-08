À quelles situations est destiné ce 069/333 777 alors ? "Pour toute urgence pédiatrique, gynécologique ou plus globale. Donc femme enceinte qui aurait un souci, un bébé qui vomit beaucoup et qui fait de la fièvre, une entorse en courant, une blessure qui nécessite des soins réalisés par des professionnels mais non vitaux" précise le CHwapi.