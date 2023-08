Nouvel accident mortel dans l'échangeur de Marquain, près de Tournai

Une voiture a percuté le rail en béton situé sur la droite de l'autoroute. Le véhicule a ensuite décollé, traversé la berme et terminé sa course dans les arbres. À l'arrivée des urgentistes, le chauffeur, âgé entre 40 et 50 ans, était déjà décédé. Il était seul à bord de sa voiture.

Un SMUR, une ambulance, un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage, une citerne pour le nettoyage et un véhicule de commandement avaient été dépêchés sur place.

Ce nouvel accident dans l'échangeur de Marquain rappelle un drame similaire qui s'est déroulé le 20 juillet dernier au même endroit. Celui-ci a coûté la vie aux cinq membres d'une famille de Tournai, à savoir les parents et leurs trois enfants.