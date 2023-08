Esplechin-Lamain : le tout-terrain annuel (11 au 13 août), c’est du spectacle total assuré

Ambiance Indochine

Le spectacle devrait être assuré au vu de l’engouement rencontré. L’endurance Auto/Proto/SSV a rapidement affiché complet et le programme sera complété par des épreuves réservées aux quads et VTT. Et si les animations sportives priment durant tout le week-end, on n’oublie pas les classiques qui faisaient la renommée des organisations d’antan comme repas et soirées pour jeunes et moins jeunes avec notamment Black City, tribute du groupe Indochine.

Programme

Vendredi 11 août

16 à 20 h: contrôle technique Quads – Autos – Protos – SSV

19 à 21 h 30: endurance VTT

Soirée electro/techno avec DJ Noize-D

Samedi 12 août

8 à 9 h: essais libres

9 h 30 à 11 h 30: essais chronométrés

13 h 30 à 16 h 30: 1re manche Autos – Protos – SSV

18 h 30 à 21 h 30: 2e manche Autos – Protos – SSV

20 à 21 h: inscriptions quads

22 h: Concert du groupe Black City (tribute Indochine)

Dimanche 13 août

7 h 30: inscriptions Quads

8 h 30 à 9 h 15: 1re manche Quads

10 h 30 à 12 h 30: 3e manche Autos – Protos – SSV

12 h 30: repas steak ou saucisses avec frites et crudités (18 ou 15 €)

14h à 14 h 45: 2e manche Quads

16 à 18 h: Finale Autos – Protos – SSV

18 h 30: Finales Quads

20 h: remise des prix

Entrée gratuite tout le week-end

0499/357815 – linda.montaine@gmail.com