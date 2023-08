Tournai : Henry’s Coffee sort du silence, cinq mois après sa fermeture

©EdA

Les pronostics et les spéculations ont rapidement fusé. Il ne manquait qu’une explication, finalement arrivée quand on ne l’attendait plus. "Nous devons à tous nos clients, voisins, collaborateurs, personnel, fournisseurs, des excuses pour la fermeture soudaine et le silence qui a suivi ", entame l’ancien gérant du commerce situé au bas de la rue Saint-Martin. "Henry’s Coffee a toujours très bien fonctionné sur le plan commercial. Ce succès demandait beaucoup de travail, d’investissement personnel, financier, psychologique et demandait aussi d’être bien entouré. Après un an de travail en solo, nous avons décidé d’engager du personnel pour suivre le développement de notre activité. De notre expérience dans l’HoReCa, nous savons que rares sont les postes qui offrent des conditions de travail acceptables (horaires décalés, charge de travail, stress, salaire peu attractif, employeur trop exigeant, etc). Voilà pourquoi nous nous étions promis d’être un employeur à l’esprit humain, respectueux et pour qui le bien-être de ses travailleurs passait avant tout. "

©EdA

Selon Henry’s Coffee, cette mentalité apportait une "une charge" trop importante. "Conséquence ? Un épuisement qui nous a fait perdre pied dans la gestion de l’administratif et de notre personnel. Les répercussions financières de nos erreurs sont devenues insoutenables et nous avons dû nous résigner à arrêter là", écrit encore le gérant avant de réitérer son mea culpa

"Nous comprenons que certains clients ont considéré ce silence comme un manque de respect. Mais tout laisser derrière nous un moment était la meilleure chose à faire pour ne pas sombrer davantage. Cette fermeture a été très compliquée à assumer. Nous avons pour nos clients un énorme respect et n’oublierons jamais tous les bons moments, les amitiés qui se sont forgées et l’expérience que ce commerce nous a apportée. Nos erreurs ont malheureusement détruit toute cette histoire, mais l’échec est la meilleure des écoles. La bonne nouvelle, c’est que le ciel s’éclaircit doucement. Nous restons ambitieux toujours aussi passionné par le café et toujours aussi amoureux de Tournai. "

Henry’s Coffee termine sur un conseil pour le moins inattendu: "ne perdez pas cette page Facebook de vue." On peut l’imaginer reprendre prochainement une activité commerciale. Ses explications risquent de donner du grain à moudre aux plus véhéments. Sorti de sa torpeur pour un témoignage loin de passer inaperçu, Henry’s Coffee prépare son retour.