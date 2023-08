Agenda Wapi: Fête de la Moisson, Peter Pan au château de Belœil, le Beau Vélo de RAVeL et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

De nombreux événements et festivités feront vivre, en ce 1er week-end du mois d’août, la Wallonie picarde. Avec notamment comme points d’orgue: la fête de la Moisson (Lahamaide), le spectacle Peter Pan (Belœil) et le Beau Vélo de RAVeL à Silly. Retrouvez l’agenda complet des activités organisées dans votre région, et concoctez votre propre programme !