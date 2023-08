Au fil de l’eau : les zones d’immersion temporaire de Willemeau, un petit coin de paradis pour observer les oiseaux (vidéo)

Gorgebleue à miroir, Avocette élégante, petit gravelot: ces noms ne sont pas les plus "ronflants" pour le commun des mortels. Mais pour les passionnés, ils signifient une chose: ces zones humides sont prépondérantes pour la préservation et l’observation de nos volatiles. "Il y a entre 30 et 40 espèces d’oiseaux qui s’y sont arrêtées et y ont été recensées", assure François Stocman du Cercle des Naturalistes de Belgique. "Les deux zones d’immersion temporaire ont été façonnées par l’homme. Ces zones créées artificiellement sont très importantes pour les espèces que l’on observe. Des oiseaux nicheurs s’y sont installés. Ce n’est pas un hasard, cet environnement leur plaît. Il a été façonné en bonne intelligence lors de la création de ces deux bassins d’orage."

Les différents services de la Province de Hainaut ont travaillé main dans la main avec des spécialistes de la nature afin de ne pas construire de vulgaires "bacs de rétention d’eau" et permettre à la faune de profiter d’une zone humide à quelques battements d’ailes du cours de l’Escaut. "Dans les années 1950-60, la région était bien plus fournie en zones humides propices aux oiseaux ", reprend Fançois Stocman. Puis le développement d’une agriculture plus intensive a drainé ces espaces où s’épanouissaient les volatiles. "La construction des zones d’immersion temporaire comportait plusieurs recommandations, dont l’installation d’une roselière", détaille l’ornithologue.

Comprendre la nature pour la protéger

Le résultat est significatif. Depuis leur aménagement, les deux sites attirent de nombreux naturalistes professionnels mais aussi des observateurs amateurs, conscients de la richesse que les deux bassins d’orage ont à offrir. "Ils se situent tout près de l’axe que représente la vallée de l’Escaut. Les oiseaux migrateurs s’y arrêtent pour se nourrir et recharger leur batterie. Récemment, on y a aussi observé l’avocette élégante, une espèce Natura 2000 dont la nichée n’avait malheureusement pas abouti l’an dernier."

©-Derek Keats

Quel meilleur exemple que le retour des oiseaux pour évaluer l’intérêt biologique de ces zones ? Car si les deux sites ont été créés artificiellement, la réintroduction des espèces ne vient pas de l’homme, mais bien des oiseaux eux-mêmes.

Aucune visite ne s’y déroule, mais les naturalistes ont initié des locaux aux petits trésors de la nature. "I ls la comprennent et ils la protègent. Il faut parfois du temps pour observer une espèce, mais l’avantage de Willemeau, c’est d’avoir des zones d’observation qui ne sont pas trop loin des endroits où les oiseaux s’installent. C’est grâce aux observations d’un bénévole du coin qu’on a pu aménager une butte encadrée de bois pour protéger la nichée de l’avocette élégante", conclut François Stocman.