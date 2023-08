Au XVIIe siècle, l’ouvrier sourd-muet Adrien Quinquin (rien à voir avec le p’tit quinquin de Lille) éventre, lors de travaux dans des maisons de la paroisse Saint-Brice, une bourse remplie de monnaies d’or et d’argent.

En continuant les recherches, on trouve un véritable trésor digne d’un seigneur de guerre: 80 kilos d’or et des grenats qui provenaient d’Inde et du Sri Lanka. Bijoux et armes d’un grand raffinement…

Était-ce vraiment Childéric ?

Oui. Avec certitude. Grâce à son anneau sigillaire (son sceau, sa signature) sur lequel était inscrit en latin Childerici Regi (roi Childéric).

Savez-vous qu’il fut enterré avec des chevaux, à proximité de sa tombe qui ressemblait à un tertre ? Entre 25 et 30 chevaux furent sacrifiés. Animal noble de grande valeur que le cheval, la Rolls Royce de l’époque.

Childéric pouvait ainsi les monter dans l’au-delà et ce nombre prouvait son importance par rapport aux autres rois. De même, toutes les monnaies représentaient un empereur romain légitime et non des usurpateurs. Il fut enterré avec faste à la fois comme roi franc (ses armes) mais aussi comme haut représentant de l’Empire romain.

La sépulture était située hors ville, proche de la voie romaine et à l’époque, aucun édifice religieux n’existait à cet emplacement.

Que reste-t-il de ce fabuleux trésor ?

Pas grand-chose ! Il fut transporté de Tournai à Bruxelles, de Bruxelles à Vienne puis de Vienne à Paris où il fut volé, fondu, transformé en lingots et une partie jetée dans la Seine.

Deux abeilles subsistent sur les trois cent (nombre exact ?) et sont toujours dans la capitale française sous bonne garde. Napoléon s’en est inspiré (manteau de sacre, tissus d’ameublement…) ainsi que le parfumeur Guerlain pour créer un superbe flacon.

Vous désirez en connaître plus ? Voir la maquette de la tombe ? Un squelette de cheval ? Admirer les superbes dessins de JJ Chiflet qui a tout répertorié avec patience et art ? Il vous faudra être patient car le musée de la rue des Carmes est actuellement fermé. Gageons que la Ville aura à cœur de mettre en valeur ces témoignages remarquables de l’antiquité de notre cité, et de préserver leur écrin, l’ancien Mont-de-Piété, dont on a déjà évoqué tout l’intérêt patrimonial et sentimental.

NDLR: Lors du marché médiéval de la mi-juillet à Tournai, Brigitte Mestdagh a présenté les toutes nouvelles reproductions en porcelaine dorée qu’elle propose de ce bijou. Nous y avons consacré un article dans nos éditions du 15 juillet.