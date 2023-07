25 000 festivaliers en quatre jours: record explosé aux Gens d’Ere

En comptant la soirée du jeudi, nous avons recensé 25 000 festivaliers. Le public a répondu présent, même pour les deux journées pluvieuses du jeudi et du dimanche. Franchir ce cap, c’est un très gros motif de satisfaction. Égaler les chiffres de l’an passé nous aurait déjà réjouis. On fait bien mieux avec une pointe à 8 000 festivaliers le samedi. On progresse et ça nous motive à faire au moins aussi bien l’année prochaine. Après, je dois dire honnêtement qu’exploser le record ne fait pas tout non plus. Les chiffres ne veulent pas tout dire. Il faut aussi évaluer le degré de bonheur et de plaisir qu’on a donné. J’espère sincèrement que les festivaliers ont vécu une édition mémorable.

Quels enseignements tire l’organisation de cette édition ?

D’abord que la configuration du site est une réussite, c’est une confirmation après la promesse de l’an dernier. Le site s’équilibre bien entre les deux scènes, les coins pour les enfants et un espace plus calme. Ensuite, que les navettes ont très bien fonctionné et ont permis de ne pas causer quelques tracas de stationnement sur les deux parkings du festival.

Autre confirmation pour Les Gens d’Ere: les artistes qui reviennent ne sont jamais déçus !

Oui. Le set d’Henri PFR a encore été un grand moment cette année. Le chapiteau était noir de monde et le DJ a assuré. C’est beau, ça veut dire que l’investissement de toutes ces années commence à payer. Les artistes nous font confiance et nous leur rendons cette confiance. J’ai dit à Henri PFR qu’il était chez lui à Ere après son message ("on se revoit l’année prochaine ?" questionnait le DJ Bruxellois sur ses réseaux sociaux). Cette année, on reprogrammait aussi Hyphen Hyphen après leur premier passage en 2018. À l’époque, le festival n’en était qu’à ses balbutiements et eux, ils étaient les témoins du début de cette aventure. Cette année, ils ont joué sous un chapiteau bondé et ont conquis la foule. C’est un groupe pour lequel on a vraiment un coup de cœur, on est la seule date belge de leur tournée de festivals. Il y a une forme de gratitude qui sert de récompense pour toute notre équipe de bénévoles.

D’autres artistes comme Rori ou Fugu Mango, dont la notoriété est peut-être moindre pour le grand public ont aussi marqué les esprits…

De manière générale, la nouvelle génération d’artistes s’avère très ouverte et disponible. C’est à 100% ce qu’on recherche, qu’ils aient le même état d’esprit que notre festival. On a envie de grandir avec eux, de construire une relation durable, de bâtir l’âme de notre festival, en quelque sorte. Ça passe aussi par le fait de programmer des artistes locaux. Ncéka, Timcee ou encore Minno ont assuré et nous ont chaleureusement remerciés. La plus belle récompense pour nous, c’est de les voir s’épanouir sur scène et mettre l’ambiance.

Hélas, l’édition 2023 est aussi endeuillée par le décès d’un jeune festivalier de 15 ans….

Encore aujourd’hui, je n’ai pas vraiment de mots pour parler de la disparition de Malone. C’est paradoxal de vivre le décès d’un adolescent dans une ambiance comme celle d’un festival, surtout ici où il y a ce côté intergénérationnel. Dans le comité, nos enfants ont l’âge de Malone, donc on est tous très touché par ce drame. Ce n’est pas grand-chose, mais Malone aura toujours sa place dans nos esprits, comme c’est le cas pour tous les proches qui nous ont quitté. Le "Viva la vida" de Mister Cover est peut-être le plus bel hommage pour toutes les personnes qu’on aime et qui ne sont plus là.