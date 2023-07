Annoncé en 2020 mais annulé pour cause de crise sanitaire, c’est dire si Loïc Nollet était attendu avec impatience par ses fans sur la scène tournaisienne. Les plus ferventes administratrices étaient d’ailleurs présentes depuis 10h ce samedi matin. " Je soutiens toute sa tournée. J’assiste à mon 43e concert ce soir", témoigne Maëva originaire de Reims. " Mon fils s’appelle Loïc, en référence à mon chanteur favori", renchérit sa voisine, Harmonie (Mont de l’Enclus).

Pour entamer sa prestation, le "Billy Elliot de Charleroi" propose de "Danser". Il ne cesse d''ailleurs de féliciter au passage le public "très chaud ce soir". À la question posée d’une première rencontre (ou non) de l’artiste, nombre de spectateurs s’avoueront novices. "Ça me met la pression", réagit le perfectionniste.

Le tout et son contraire

©EdA

Loïc Nottet a été révélé lors de sa participation à la troisième saison de The Voice Belgique. Il s’est ensuite illustré, en 2015, lors de son passage au Concours eurovision de la chanson avec "Rythm Inside" classé à la quatrième position du classement final. Mais ce titre ne sera pas rappelé à la mémoire du public. Ni même "Million Eyes" qui lui a valu son succès.

L’artiste de 27 ans préférant jouer les "Trouble-fête". "Il y aura de la danse et des titres principalement issus de mon dernier album" Addictocrate" annonce-t-il. Et il tiendra parole en privilégiant ses textes – uniquement en français – retranscrivant les excès d’une société aussi sombre que lumineuse qui l’a fait grandir.

©EdA

Avec " Cygne" ou encore " Envie". Loïc Nottet se questionne sur la célébrité, la solitude, le sens d’une vie, le harcèlement… Ses textes, parfois sombres, sont néanmoins bercés par une musique entraînante.

Tant par son look – obscur ce soir – que par sa tessiture vocale, l’artiste joue avec les contrastes. "Vous êtes chaud ce soir ?" précédera le titre "Mélodrame"… C’est ça, Loïc Nottet: le tout et son contraire en parfaite fusion. Un artiste qui reconnaît "aimer tant de styles musicaux, sans pouvoir choisir, que le violoncelle est mélangé au Hip-Hop urbain".

Une belle énergie contrastée

Une ambivalence inscrite dans l’ADN de ce jeune artiste originaire de Courcelles qui s’engage sur tous les fronts de la création: chanteur, compositeur, chorégraphe et même romancier. (NDLR: son premier roman intitulé "Les Aveuglés" est à découvrir au rayon science-fiction). Ce qui lui vaut aujourd’hui une popularité plus large que celle de simple vainqueur du concours "Danse avec les Stars".

©EdA

Loïc Nottet ne manquera pas de tirer sa " Révérence" en chanson mais aussi en saluant les spectateurs du premier rang sous les airs d’un des titres les plus attendus du public " Mr/Mme". Geste de réconfort mais sans autre autographe à la clé pour ceux qui l’espéraient.

À défaut d’avoir pu entendre ses plus grands tubes, on se souviendra d’une belle énergie contrastée, justement, avec les artistes très enflammés qu’étaient Hyphen Hyphen et Henri PFR…