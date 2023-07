Les Gens d’Ere: une "claque" musicale signée Henri PFR et un duo sur scène avec le DJ Tournaisien Timcee

"C’est stressant de venir deux ans d’affilée sur le même festival parce que tu ne sais jamais si le public reviendra, mais j’ai aimé chaque seconde de ce set", avoue Henri PFR. "J’ai senti une énergie dingue. On fait de la musique pour vivre les émotions que j’ai ressenti ici."

Des émotions partagées avec Suzanne, une jeune tournaisienne de 13 ans qui a pu monter sur la scène du festival avec le DJ Bruxellois, le temps d’un instant. "Je ne m’attendais pas à ce qu’il me choisisse ", témoigne l’adolescente. "Quand il m’a fait signe pour me dire de le rejoindre, j’étais aux anges. Je me sentais un peu observée, mais c’était un moment incroyable. C’est un artiste qui sait mettre une folle ambiance."

La scène, Henri PFR l’a également partagé avec un autre DJ, le "régional de l’étape" Timcee. "L’an passé, Henri m’a invité dans les coulisses du festival. Samedi soir, j’ai pu jouer un de ses morceaux que j’ai remixé avec lui. C’est fou", avoue le local.

Un peu "stressé" avant de se produire sur une scène qu’il connaît bien puisqu’il a commencé la musique à Ere, Timcee a également profité de chaque instant. "C’est une chance pour moi de jouer aux Gens d’Ere, avec Henri pour un morceau sur lequel on a travaillé tous les deux. On a pu échanger quelques mots en loge, c’est forcément un moment qui compte dans une carrière. "

Réponse du mentor ? "J’ai adoré son remix", concède Henri PFR. "Timcee a une chouette énergie sur scène. La musique ne vaut rien si elle n’est pas partagée. Et je crois qu’on a partagé un beau moment. Je suis content de le soutenir car il mérite d’avoir du succès." Un adoubement dans les règles de l’art, de DJ à DJ…