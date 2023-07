Blocus encadré pour la seconde session à l’UMons

La seconde session approche, et l’UMons accompagne les étudiant.e.s concerné.e.s. durant l’une des périodes les plus difficiles pour étudier. Pour permettre aux personnes concernées de trouver la motivation et garder le cap dans leurs révisions, l’UMons organise avec l’Organisation Représentative des Étudiants (ORE) un blocus encadré du 31 juillet au 9 août à Mons, sur la Plaine de Nimy.