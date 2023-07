Moment toujours émotionnel, la cérémonie au monument honorant les hommes tombés pour la patrie.

Activités multiples

Elle précéda les différentes animations du jour: exposition réalisée par Francis Crowin et Marie-Françoise Macou de l’ASBL Ligne 4, randonnées pédestres, challenge des jeunes et mini-challenge de course à pied, concert exceptionnel de Gad 80 et merveilleux feu d’artifice.

La présence d’un public record fit de cette belle tradition un succès total et ce malgré la drache nationale qui sema le doute en fin de matinée.

Plus que jamais, la motivation du comité Festi 21à perpétuer ce rendez-vous – quasiment le seul proposé dans les villages du grand Tournai – est renforcée.

De bonne augure pour l’avenir.