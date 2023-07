Les Gens d’Ere: Monique (70 ans), Jean-François (47 ans) et Jérôme (16 ans) forment "une famille dans la grande famille des bénévoles"

Évidemment, le choix n’est pas innocent puisqu’il correspond au moment où la grand-mère voit le plus son fils et son petit-fils. Jean-François et Jérôme sont tous les deux bénévoles pour le festival Les Gens d’Ere. Le père et le fils résident à Molenbaix, mais passent les quelques jours qui précédent et les quatre journées du festival à Ere. "Je les vois souvent et ils dorment même à la maison ", poursuit Monique.

Jean-François fait partie des pionniers, de cette bande de jeunes qui a créé la première soirée à Ere. "En 1998, c’était une petite fête entre copains dans un hangar. C’est assez dingue de se dire qu’aujourd’hui, c’est un festival qui attire plusieurs milliers de personnes tous les jours", analyse-t-il. "Avec le boulot pour moi et l’école pour mon fils, on n’a pas toujours le temps de se voir. C’est important de trouver des moments pour se réunir. Le festival le permet, même s’il s’agit d’une période intense."

Inoxydable Monique, volontaires Jérôme & J.F

À chaque Deschamps son rôle prédéfini. reprend Monique. "Je suis la madame caisse du festival", reprend Monique. Jean-François est responsable bar et Jérôme, qui a grandi en même temps que les festivités, aide là où les volontaires ont besoin de lui. Une famille de sang dans la "grande famille de cœur des gens d’Ere", selon Jean-François, qui prend plaisir à participer à la réussite du festival. "Il y a quelques années, on s’était dit que si la jeune génération ne montrait pas d’intérêt pour l’organisation, on aurait eu plus de mal à continuer. Moi je ne m’en cache pas. Si Jérôme ne s’était pas investi comme il le fait aujourd’hui, j’aurais pris mes distances avec le festival. Mais il est là et il perpétue la tradition !". À 16 ans, son fils fait partie de la jeune génération bercée aux Gens d’Ere et qui se retrousse les manches. "C’est une chance de faire partie du comité et de grandir avec le festival. On est un groupe d’amis, comme nos parents et ça nous motive beaucoup."

Quant à Monique, elle déborde d’énergie et avoue avoir encore "au moins quelques années " devant elle pour rester dans cette grande famille qui fait des miracles chaque année, quand pointe la fin du mois de juillet.

On ne change pas une formule qui fonctionne. Le site des Gens d’Ere adopte la même disposition qu’en 2022. Le montage est en passe de s’achever puisqu’à part quelques menus détails, tout est prêt pour accueillir les festivaliers, du camping aux dispositions prises pour faire de l’événement un festival à l’impact sur l’environnement le plus léger possible. "On reconduit l’expérience zéro déchet parce que c’est dans l’esprit de notre festival", avoue Gwen Vanzereven. La philosophie s’étend jusqu’au camping, qui devrait accueillir 150 emplacements contre une cinquantaine l’an dernier. "C’est une réussite et ça nous motive à continuer de travailler sur tous les à côté du festival, comme pour les navettes, qui circuleront pendant quatre jours depuis l’Esplanade de l’Europe."

Avec une préparation aussi minutieuse, le festival entre dans la cour des grands… au point de recevoir quelques fonds publics ? "Aucune nouvelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’instant, mais on ne désespère pas", conclut Gwen Vanzeveren.