Le Tournai d’avant : la grande pagaille des centres de recrutement de l’armée belge

Un séminariste, lui aussi appelé, est venu rendre visite à des compagnons d'infortune. ©EdA

À Tournai aussi, ces appelés s’interrogent. Des dizaines de Tournaisiens s’en iront donc, dès le 12 mai, abandonnant immédiatement famille, boulot, études, empruntant les bus et/ou trains ou le plus souvent à vélo. Le témoignage qui suit n’est qu’un exemple car ces jeunes connaîtront des destins différents.

Le souci ? manger

Au petit matin du mercredi 15, ils sont quatre amis, tous âgés de 18 ans, à jeter un dernier coup d’œil sur une Grand-Place qui, le lendemain sera incendiée. Charles raconte: " À vélo, avec quelques provisions de bouche et des vêtements de rechange, nous partons vers Pecq. Déjà, la guerre se fait proche avec un combat d’avions et deux appareils qui s’écrasent puis un autre qui flambe près de St-Luc. Notre but est de passer la frontière française dont nous approchons via Dottignies où on nous enjoint de regagner Tournai, ce que nous refusons en continuant vers Mouscron et Menin où les tenanciers d’un café près de la Lys nous permettent de nous laver et nous offrent le casse-croûte. Enfin, nous entrons en France. À Wervik, une école vide nous accueille et nous dormirons à même le sol. Le 16, sur la foi de rumeurs, nous voici à la gare ; un train embarque hommes, femmes et enfants dans des wagons connus comme le “40 hommes, huit chevaux”. Le 17, arrivée à Dieppe où sévit bientôt une alerte aérienne, le train repart vers un tunnel à l’entrée duquel quatre jeunes Flamands, montés sur le toit, sont tués.

Certains appelés sont plus chanceux que d'autres et participent aux travaux des champs. ©EdA

Le convoi reprend sa route sans que personne n’ait reçu le moindre ravitaillement et le samedi 18, on passe Tours et Le Mans avec, pour notre estomac, de l’eau récupérée à chaque halte. À Tours, nous croisons un train de rexistes belges, puis un autre où nous avons la surprise de rencontrer des Petits Chasseurs de Ruquoy (le 12e ou compagnie-école en fait) avec échange de nouvelles. Leur adjudant, nommé Delbart, me donne un peu de soupe qui fait du bien à un bébé affamé de deux ou trois ans, du pain et du chocolat plus qu’appréciés.

Type de wagon dits "40 hommes, huit chevaux" très utilisés pour le transport de militaires, de déportés.... ©EdA

Dimanche 19, Montauban. Les familles sont séparées, les hommes restent dans les wagons qui roulent jusqu’à Toulouse, parqués dans une salle de gym, un quignon de pain pour nous rassasier.

Terrassiers

Après deux jours, les Français forment des compagnies de 99 travailleurs. Je suis affecté à la poudrière de Toulouse, travaille dix heures par jour avec un dimanche libre sur deux pour un prix horaire de 0,60 franc plus un franc de prime. Une sinécure, car un dimanche, un beefsteak-frites me coûte 13 francs. Nous restons un mois dans cette 102e division où de hauts gradés belges nous visitent. Deux services pour les 250 hommes, les premiers seront repus, rien pour les suivants.

ette simple affichette enverra environ 200.000 jeunes Belges vers l'inconnu. ©EdA

Après la capitulation française, départ pour le Gers. Nous avons faim et certains vont cueillir des prunes ou déterrer des pommes de terre. Les auteurs seront punis, battus par les gendarmes. Nous sommes restés à Tournon jusqu’au début août, faisant des exercices avec des bâtons en guise de fusils. Puis, un beau jour, départ par étapes vers Séramon-Gimont, embarquement toujours dans les wagons à bestiaux le 13 pour un retour à Tournai le 15."

Deux mois de pagaille monstre, pour des milliers de Belges.