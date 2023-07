Après la rénovation de la Grand-place en 1998, la ville souhaite valoriser le patrimoine sous un aspect insolite et inédit. Naît le projet d’un parcours d’interprétation sur la rive gauche, entre les quais et la tour Saint-Georges, jalonné de quinze sculptures et de totems informatifs. Avec le concours d’un comité scientifique, Christine Jongen (1949-2020), artiste française d’origine bruxelloise, conçoit ces statuettes exécutées en bronze en 2003 et 2004.

Toutes illustrent des personnalités, des fonctions, des métiers qui ont façonné la renommée de Tournai au cours des siècles. Les personnages historiques sont situés dans un lieu significatif: Louis XIV près des quais de l’Escaut qu’il a fait aménager, le marchand de tapisseries Pasquier Grenier devant la Halle aux Draps et, sur la place Saint-Pierre, Bruno Renard l’architecte qui l’a conçue. La grande histoire, tel le roi franc Childéric, côtoie le folklore tournaisien: Sarragos, orphelin déposé dans le Tour des enfants trouvés, affublé du collet rouge, ou le "péqueu", figure populaire auprès des enfants! Quant au Moyen-Age, l’archer devant la tour Saint-Georges, son lieu d’entraînement, et l’arbalétrier au Fort Rouge rappellent que les contingents armés défendaient la cité tandis que le portier veillait à la fermeture des portes de l’enceinte. Sur la grand Place, le tailleur de pierre, concentré sur sa tâche, se trouve à un jet… de pierre de la cathédrale et du beffroi. Ici, le chanoine invite à rencontrer l’évêque qui fait face à "sa" cathédrale, et plus loin, la sœur hospitalière toute proche de l’ancien hôpital Notre-Dame, actuelle académie des Beaux-Arts.

Tous ces sujets traduisent les aspects civils, religieux, populaires et les métiers qui ont présidé aux destinées de Tournai et à la vie de ses habitants. Protecteur de la cité, le petit dragon au pied du Beffroi symbolise ce lien fort qui unit Tournai et ses citoyens depuis des siècles...

Au service de l’histoire et du tourisme, ces statuettes appartiennent désormais, elles aussi, à notre patrimoine!